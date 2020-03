Rodrigo Holgado: “Fui al sicólogo porque no quería jugar más al fútbol, no por Guede"

Rodrigo Holgado (24 años) lleva dos goles en el Campeonato Nacional, pero se destapó en la Copa Sudamericana, donde anotó tres en un solo partido y le dio la clasificación a Audax Italiano, en su llave ante Cusco de Perú. Su momento es dulce y en ese contexto atiende a La Tercera tras una de las prácticas con su escuadra.

¿Audax se la puede con los dos frentes, Campeonato Nacional y Copa Sudamericana?

Sí, se demostró en el partido con Unión Española, que entraron jugadores que no venían jugando y también lo hicieron muy bien. Todavía falta mucho, pero el equipo va mostrando un lindo juego.

Ha sido un inicio goleador para usted este año ¿Como para ser el goleador del Campeonato Nacional o de la Copa Sudamericana?

Sí. El problema que yo tuve el año pasado es que yo también había arrancado bien, pero después me lesioné. Ahora me estoy cuidando mucho más con el tema de las lesiones y creo que estando en la cancha voy a rendir. Y sí obvio, voy a pelear el título de goleo.

¿Le gustaría emigrar a un equipo grande de Chile?

Sí, en eso hay también que ir paso a paso, haciendo las cosas bien acá se van a abrir puertas.

¿Colo Colo, la U, o la Católica?

No, no, jajaja, no digo nada porque me estaría cerrando puertas.

San Lorenzo, el equipo que lo formó, lo llevó de vuelta después de un paso por la B argentina. Sin embargo, Pablo Guede, el técnico en aquella época, le dijo que no lo quería y lo marginó. Nunca pudo debutar. ¿Guede fue el único culpable de eso?

Yo no le echo la culpa a Guede, un técnico siempre tiene sus jugadores. Yo venía de un equipo de segunda, el club tenía muchos jugadores y me separaron del plantel. Por suerte yo seguí entrenando, metiéndole, me fui a México para recuperar mi fútbol y hoy estoy haciendo aquí un buen papel.

¿La situación con Guede fue lo más difícil que le ha pasado como futbolista?

Sí, fue un momento en que la pasé muy mal. La pasamos muy mal con mi familia, mi señora, mis nenes, pero siempre unidos, salimos adelante. Todos hablan sobre unas cosas que dije de Guede. Yo no tengo ningún problema con él, es más, me parece un excelente técnico, pero bueno, pasaron cosas que pasan en el fútbol y no son culpa de él. Pude salir adelante y hoy en día estar acá.

Entonces… ¿No le tiene ningún rencor a Pablo Guede?

No, para nada.

Tuvo que someterse a un tratamiento sicológico, usted mismo dijo que quería dejar el fútbol en ese momento...

Mi papá había ido al psicólogo y dijo que me podía ayudar. Me dijo que me iba a abrir más la cabeza. Por eso más que nada...

¿La decisión de Guede lo convenció de ir al sicólogo?

No, yo fui al sicólogo porque no quería jugar más al fútbol, no por le que pasó con Guede.

¿Cómo fue ese tratamiento?

Tenía 20 años, estaba en Argentina, no quería ir más a entrenar. Fui al sicólogo varias veces y sí me ayudó, pero creo que el mejor sicólogo es la familia, ver a un hijo y querer triunfar por él. Creo que no hay otra cosa mejor.

¿Quiere volver a San Lorenzo en busca de una revancha?

Sí. En algún momento de mi carrera quiero volver a San Lorenzo.

Lleva dos años y medio en Chile ¿En el futuro le gustaría nacionalizarse chileno?

Eso es una cosa que lo hablo con mi familia y con mi papá, lo habló mucho. La verdad es que sí, jugar en una Selección es algo muy muy importante. Yo desde que llegué a Chile, fueron los mejores momentos de mi carrera, estoy muy contento con el país, la gente me trató muy bien y me siento identificado. Siento que esta es mi casa.

Los cuatro equipos chilenos avanzaron de fase en la Sudamericana, pero Colo Colo, la U, y la Católica no lograron dar el ancho en la Libertadores ¿Los equipos más chicos están dando la cara por Chile en el extranjero?

No creo. La Copa recién empezó, es difícil también jugar en Brasil. Por suerte nosotros hicimos un gran papel, Coquimbo, Huachipato y La Calera, también. Esperemos seguir así y que los que están jugando la Libertadores también les vaya bien.

¿Por qué a los equipos chilenos les cuesta tanto afuera?

No sé la verdad.

¿La liga chilena es la peor de Sudamérica?

No creo. Hay excelentes jugadores, muchos se van afuera. Chile ganó las últimas dos Copas Américas (2015, 2016), viene dando un buen fútbol, así que no comparto que sea la peor.

¿Le ha gustado el VAR en Chile?

El VAR está bien, pero lo están utilizando mal.

¿Estuvo bien anulado el gol que le hizo a Palestino en La Pintana?

A primera vista no lo compartía, pero después mirando y más tranquilo en casa, pude ver que me escondí un poco ahí (en el arco), así que creo que está bien anulado.

¿Los jugadores se sienten seguros con el estallido de violencia en los estadios?

Yo no tengo problemas, Audax no lleva mucha gente, así que por mi parte no. Lo que más queremos los futbolistas es que se juegue. Sabemos los problemas que hay, pero no hay que meter al fútbol.