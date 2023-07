Los telefonazos de Matthei a Schalper, Undurraga y Macaya para poner paños fríos en la crisis interna de la derecha

Agarró el teléfono y comenzó a hacer llamadas. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, durante esta semana adoptó un rol de contención en Chile Vamos, luego de la crisis interna que se produjo en la UDI, RN y Evópoli tras el rechazo de la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

El libelo fue rechazado por dos diputados de Evópoli, lo que provocó recriminaciones cruzadas particularmente entre este último partido y RN. Detrás había una molestia profunda por el fracaso de la cuarta acción acusatoria que emprendía la oposición, esta vez en medio de una severa crisis política del gobierno por los millonarios convenios del Ministerio de Vivienda a fundaciones. A tal punto llegó la molestia, que en RN hubo parlamentarios -como los senadores Manuel José Ossandón, Paulina Núñez y las diputadas Camila Flores y Catalina del Real- que pidieron que Chile Vamos no siga con Evópoli en la coalición.

En medio de este ambiente, según diversas fuentes, la propia Matthei -que es la carta presidencial mejor aspectada de la coalición- adoptó un rol de contención en el sector. En su entorno comentan que siempre le ha preocupado el devenir de la coalición y que en este caso particular las gestiones fueron para evitar que se profundizaran las tensiones en la derecha, sin transmitir una opinión a favor o en contra de la acusación constitucional.

Para intentar poner paños fríos, la alcaldesa de Providencia llamó al presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, el secretario general de RN, Diego Schalper, y el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga. Con estos últimos dos el diálogo tuvo un carácter especial, pues ambos fueron protagonistas de la derrota y se enfrentaron públicamente tras la caída de la acusación.

Schalper acusó que la decisión de Evópoli fue una “puñalada” al corazón de Chile Vamos, mientras que Undurraga le exigió respeto.

“La alcaldesa Matthei es un liderazgo de nuestra coalición. Y así como ella, también fueron otros liderazgos que manifestaron su preocupación por lo sucedido. Nadie quiere romper con la coalición y, por lo mismo, necesitamos un giro estructural”, dijo Schalper a La Tercera PM.

La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei ingresa al Palacio de La Moneda.

Las versiones difieren respecto de algunos detalles. De acuerdo al entorno de Matthei, todas las conversaciones fueron después de que se cayera la acusación constitucional, pero algunas fuentes de Evópoli sostienen que con Undurraga habló antes, al momento en que el diputado transmitió públicamente que iban a rechazar el libelo.

En todo caso, lo que transmitió la alcaldesa a los tres dirigentes -según su entorno- fue un llamado a “bajar las pasiones” y a no escalar las tensiones, entendiendo que son aceptables y respetables todas las posturas. En su conversación con Undurraga, de hecho, le manifestó que era respetable que tuvieran una postura propia.

En su diálogo con Schalper, Matthei pidió no escalar el conflicto, diciendo que se trataba de un tema político y recordó que en otras votaciones -como el retiro del 10%- Evópoli estuvo alineado, a diferencia de algunos parlamentarios de RN que se desordenaron.

Con Macaya la conversación fue más fluida, pues habla siempre con el timonel gremialista y con su secretaria general, María José Hoffmann. Al senador también le transmitió que era necesario bajar las pasiones, a propósito de un afiche que compartió por redes sociales la juventud de la UDI en el que ironizaban con el slogan de Evópoli “los niños primero” acompañado de una foto del senador Felipe Kast, la presidenta del partido, Gloria Hutt, Undurraga y el otro diputado que votó en contra, Jorge Guzmán.

El senador Javier Macaya (UDI) y los diputados Diego Schalper (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli).

El contraste de Carter

Pese a su origen gremialista, la alcaldesa de Providencia tiene intenciones de ser una figura más transversal dentro de la derecha, y no solo cercana a un partido. De ahí que tenga contactos en todos los partidos.

Aunque es una de las primeras veces en que se conoce su intervención directa en una crisis política, en los últimos meses Matthei ha tenido un rol más político. Por ejemplo, durante el último consejo de la UDI -a mediados de junio- la alcaldesa hizo un llamado a prepararse a competir contra el Partido Republicano. “Es indudable que la derecha y la centroderecha obtendrían el mejor resultado si fuésemos en una sola lista, pero debemos estar preparados para competir en cada comuna con republicanos”, dijo.

Un debate que dio el puntapié inicial en Chile Vamos para comenzar a preparar las elecciones municipales del 2024, y generar acercamientos con los republicanos para pactos por omisión.

En contraste, otra figura de la derecha que busca posicionarse como candidato presidencial -el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (independiente ex UDI)- hizo un llamado a tener una nueva coalición en la derecha tras la crisis derivada de la fallida acusación contra Ávila, argumentando que el rumbo que ha tenido el sector pone en riesgo las posibilidades de gobernar.

“Frente a un muy mal gobierno, Chile no merece tener una mala oposición”, dijo Carter este viernes, añadiendo que “el doble desafío de recuperar la seguridad para nuestros compatriotas y de convertir el crecimiento económico en un deber ético, nunca podrá ser encarnado por un grupo de partidos que se diluye entre sus pequeñas agendas y torpes luchas de poder. El espectáculo de este miércoles, no sólo es un regalo para un gobierno que agoniza entre su incoherencia y el escándalo de las fundaciones truchas; sino que también es la notificación de que sin una nueva coalición y sin un cambio de rumbo, no sólo no habrá futuro gobierno: simplemente no habrá futuro”.