Mandla Mandela: “Mi abuelo siempre solía decir que los palestinos lo inspiraron mientras estaba encarcelado”

Tras la muerte de su abuelo en 2013, Zwelivelile “Mandla” Mandela ha intentado seguir con el legado del expresidente sudafricano y Nobel de la Paz. Desde 2009, forma parte del Parlamento por el Congreso Nacional Africano (CNA), partido con el que Nelson Mandela asumió como presidente en 1994 y que ha gobernado el país en sus 30 años de democracia. Además de su labor parlamentaria, Mandla Mandela ha abogado por distintas causas humanitarias mundiales y en esta ocasión visitó Chile motivado por la causa palestina.

“Mi abuelo dijo que nuestra libertad está incompleta sin la libertad del pueblo palestino”, comenta Mandela respecto a la relación entre Palestina y Sudáfrica. Vinculo que llevó al país africano en enero de este año a recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), donde acusó a Israel de genocidio contra el pueblo palestino. En el marco de esta denuncia, la semana pasada Sudáfrica acudió a la CIJ para exigir más medidas contra Israel ante la urgencia por una “hambruna generalizada” en el enclave palestino.

En este contexto y como representante de la Campaña Global por el Retorno a Palestina, el político sudafricano visitó hace unos días Chile, ocasión en que conversó con La Tercera.

Fuerzas israelíes trabajan en el lugar de un presunto ataque en un puesto de control a las afueras de Jerusalén, en Cisjordania, 13 de marzo de 2024. Foto: Reuters

¿Qué opina de la afirmación de que Israel está aplicando una política de apartheid con los palestinos?

Nosotros vemos similitudes entre lo que los palestinos están sufriendo en Gaza y en los territorios ocupados de Cisjordania con el apartheid que tuvimos en Sudáfrica, pero lo que los palestinos están experimentando es mucho peor. Ambos sistemas se establecieron en una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra, y esto es lo que siempre han perpetuado. En cuanto a Sudáfrica solían decir que cuando llegaron al sur de África, el 70% de la tierra no estaba ocupada. (En Israel) han aprobado numerosas leyes que convierten a los palestinos en ciudadanos de segunda clase, si es que no extranjeros en su país de nacimiento. Hay muros de segregación en los que no se permite a los palestinos entrar en ciertos asentamientos. Hay carreteras que son exclusivas para el uso de los israelíes y no para los palestinos. Hay centros de detención donde los palestinos son detenidos sin cargos ni juicio, hay palestinos que siguen siendo detenidos como prisioneros políticos para largas penas sin nunca ser acusados. Este es exactamente el tipo de apartheid que experimentamos en Sudáfrica.

¿En este sentido, qué aspectos cree que deben tenerse en cuenta de la historia del apartheid en Sudáfrica para la solución del conflicto israelí-palestino?

Ese es el objetivo principal que nosotros, como comunidad internacional, debemos perseguir, señalando las similitudes entre el apartheid en Sudáfrica y el del Estado de apartheid de Israel. Hemos observado continuamente desde la catástrofe de la Nakba de 1948 que han cometido sistemáticamente asesinatos judiciales, genocidios, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad y nunca han sido responsabilizados.

Un vehículo militar israelí maniobra en una carretera durante una redada en Yenín, en Cisjordania, el 29 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

¿Cómo evalúa el caso que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia?

El caso del CIJ puesto por Sudáfrica fue visto y aplaudido por todo el mundo. Nos enorgullecemos como sudafricanos de tener un equipo jurídico así. Ellos se aseguraron de cubrir todos los aspectos y las cuestiones que Israel intentó plantear fueron totalmente ignoradas. Pero creo que en general para nosotros ha sido un trabajo continuo de la sociedad civil, que ha estado ejerciendo presión sobre nuestro gobierno, que se ha destacado por este tipo de acción de llevar el apartheid del Estado de Israel a la Corte Internacional de Justicia. Creemos que ha sido una victoria para Sudáfrica, principalmente porque históricamente en los últimos 76 años nunca han sido responsabilizados y por primera vez eso se ha roto. Fueron llamados para asegurarse de que lleven un informe dentro de un mes de regreso a la CIJ, para que puedan asegurar a la CIJ que no habrá más actos de genocidio. Esto solo muestra que en cierta medida se les ha responsabilizado. Creo que esta también es una victoria para el Sur Mundial. Los palestinos nos han dado la oportunidad de estar del lado correcto de la historia, de poder levantarnos y poder ser la voz por causas humanitarias y por eso que el caso ante la CIJ ha obtenido mucho apoyo de América Latina, África y los países asiáticos.

Y respecto al caso que Sudáfrica presentó la semana pasada ante la CIJ, ¿qué expectativas tiene?

Estamos supervisando que Sudáfrica esté viendo otros medios para asegurar que seamos capaces de responsabilizar al Estado de Israel. Por lo tanto, Sudáfrica continúa explorando otras vías, como el Tribunal Penal Internacional, pero en última instancia necesita hablar de una reforma de esta institución internacional, como el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas. Debemos tener un sistema que cambia de una hegemonía unipolar de EE.UU. a un sistema más de multipolaridad en el que todos los Estados soberanos pueden participar con una sola voz y un voto igual.

La palestina Umm Nael Al-Khlout cocina la comida del desayuno sobre los escombros de su casa, destruida durante la ofensiva militar israelí, en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, 13 de marzo de 2024. Foto: Reuters

¿Cómo cree que ha evolucionado el legado de su abuelo en el mundo? ¿Considera que sigue siendo una referencia en Sudáfrica?

El legado de mi abuelo sigue siendo una voz para los oprimidos en todo el mundo. Y en este caso particular de la lucha palestina, siempre solía decir que los palestinos lo inspiraron mientras estaba encarcelado en la Isla Robben. Y fue a través de los palestinos que tuvo la esperanza de que alcanzaría la libertad en nuestra vida. Fue liberado en 1990 y en 1999 visitó Gaza y dijo a los palestinos que nuestra libertad está incompleta sin la libertad del pueblo palestino, pero en realidad es un compromiso no sólo con los palestinos, sino con las personas en todo el mundo. Una de sus famosas citas es que “mientras haya un solo ser humano que sufra en el mundo, nuestro trabajo estará lejos de terminar”. Y, por lo tanto, nosotros, como esta generación en Sudáfrica, somos los que hemos tomado el palmarés y nos aseguraremos de cumplir ese compromiso. Haremos todo lo necesario para garantizar la liberación de Palestina durante nuestra vida.

Las encuestas para las próximas elecciones generales de mayo en Sudáfrica dicen que por primera vez el partido de Mandela, Congreso Nacional Africano (CNA), podría perder su mayoría en el Parlamento. ¿Cuál cree que sería la razón de esto?

No sé lo que la gente entiende por pérdida de una mayoría. El partido que hoy gobierna en Reino Unido lo hace con el 34% de los votos y existen a través de coaliciones para estar en el gobierno, Sudáfrica no es diferente. Hemos prosperado a un ritmo muy exitoso y alcanzamos un máximo del 69,5% de votos. Es normal que baje gradualmente porque la gente está confiada en nuestro trabajo, porque sus necesidades se han abordado durante los últimos 30 años que hemos estado en el gobierno.

Si miras a algunos de los éxitos, somos un país que pasó de tener un 40% de población con acceso a la electricidad a un 96% en la actualidad. Muchas comunidades que antes no tenían acceso a agua potable hoy lo tienen. Pero no podemos seguir siendo ingenuos ante el hecho de que también ha habido un alto aumento en la corrupción y el fraude en Sudáfrica y algunas personas han perdido un poco de confianza en los líderes que han participado en tales actos. Así que el CNA, aunque en esta próxima elección obtenga el 50% o el 45%, seguirá siendo el partido mayoritario en Sudáfrica.