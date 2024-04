“No ha lugar”: el portazo de la justicia antigua a Cristián Campos en su primer intento por acceder a querella por abuso

La denominada justicia antigua tiene reglas muy distintas a las que regulan los procesos judiciales que lleva adelante el Ministerio Público. La principal diferencia es que es el juez quien investiga y luego dictamina, donde el acceso a la información por parte de los acusados siempre es limitado.

Y es en ese contexto en que se tramita la querella por abuso sexual en contra del actor Cristián Campos, la que fue presentada por la Fundación para la Confianza, en representación de Raffaella di Girolamo, hija de su expareja Claudia di Girolamo.

La querella fue presentada por el abogado Juan Pablo Hermosilla en el 34° Juzgado del Crimen, el 26 de marzo pasado. Del contenido de la acción judicial poco se sabe, nada más allá de lo que ese mismo día publicó en su cuenta de “X” (ex-Twitter) el director de la fundación, José Andrés Murillo: “(Campos) provocó un daño enorme en Raffaella, y como a muchas víctimas de abuso sexual le tomó largo tiempo recuperar fuerzas, siendo fundamental el apoyo incondicional de su familia y personas más cercanas en la búsqueda de la justicia que hoy se inicia”, señaló.

El portazo de la justicia antigua a Cristián Campos en su primer intento por acceder a querella por abuso. En la imagen, el abogado Juan Pablo Hermosilla.

A partir de eso, el actor fichó al estudio Cortés y Rodríguez para representarlo judicialmente y defenderse de la acusación de Di Girolamo. Para eso, lo primero que tenían que saber sus abogados era de qué hechos se le acusa a Campos y cuándo habrían ocurrido.

Fue entonces que el abogado Carlos Cortés solicitó el acceso a sumario; es decir, le pidió al juez conocer el libelo de la querella y ser notificado de las resoluciones que se dicten en la causa, así como también conocer las diligencias que se vayan decretando.

El futuro en la Corte

El caso cayó en la justicia antigua, pues los hechos habrían ocurrido antes de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal en la RM, en 2006, Esto permite que sea en el juzgado del crimen donde se tramite y no en la Fiscalía.

La solicitud de la defensa del actor, sin embargo, no encontró buena acogida por parte del juez Edgardo Gutiérrez, quien resolvió “no ha lugar” a lo solicitado por Campos. En el escrito no se entregaron argumentos, ni tampoco razones para el rechazo.

Con esta resolución, la defensa de Campos volvió a fojas cero, tomando en cuenta que aún no acceden a la querella presentada por Di Girolamo y, por ende, no conocen los hechos que se le están imputando. A pesar de eso, el actor niega cualquier tipo de vulneración hacia la hija de su exesposa.

El portazo de la justicia antigua a Cristián Campos en su primer intento por acceder a querella por abuso. En la imagen, Raffaella, hija de Claudia Di Girolamo.

Hasta ahora solo una vez el actor se ha referido a la acusación, a través de un comunicado público. “Debo aclarar que nunca jamás en mis sesenta y siete años de vida he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad. El tema me resulta degradante y repugnante (...). Jamás ha existido algún asomo de duda, testimonio o suspicacia respecto a la rectitud de mi conducta con menores. Al contrario. Siempre he mantenido relaciones sanas, de confianza y cariño mutuo”, dijo el 27 de marzo.

Con la decisión del juez del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, los abogados de Campos tienen cinco días para apelar a la decisión, lo cual podría concretarse durante la próxima semana, a través de un escrito ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Ya en el tribunal de alzada el caso podría librar otra batalla, donde el acceso al sumario por parte del acusado será la primera contienda judicial que enfrente en una causa que se avizora extensa para el actor.