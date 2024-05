“No me arrepiento en absoluto”: Fidel Espinoza envía dura carta al PS por respaldar a Isabel Allende

Sebastian Cisternas/Aton Chile

Luego de que la mesa emitiera un comunicado en que explicitaran que no comparten sus dichos, el legislador reclamó que la directiva no salió en su defensa cuando fue duramente cuestionado por dos diputados. “Quizás no ser parte de ‘la sagrada familia’ -en referencia a los Allende- nos haya significado esa omisión”, criticó.