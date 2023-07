“No se puede practicar el buenismo en política”: el saldo de críticas que dejó en la UDI los dichos de Bellolio sobre la crisis del gobierno

“Hay que resistirse a la tentación de capitalizar la crisis del Frente Amplio”. Fue esa la frase que el domingo pasado el exministro vocero de gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio (UDI), dijo en una entrevista con La Tercera y que provocó molestia en parte del gremialismo.

Rápidamente los grupos internos de Whatsapp del partido de Suecia 286 se encendieron, con mensajes de quienes defendieron las expresiones y otros que las criticaron, pues Bellolio las planteó en momentos en que La Moneda vive una dura crisis derivada de los convenios entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda y la oposición no ha logrado cumplir un rol. La mayoría de las caídas del Ejecutivo -lamentan en Chile vamos- vienen por errores propios y no por parte de la fiscalización de los sectores opositores. Y la reflexión se profundizó luego de que la coalición opositora sufriera una de sus más duras derrotas con el rechazo de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, impulsada por RN y parlamentarios evangélicos.

De ahí que en algunos sectores gremialistas cayera mal la entrevista de Bellolio. Uno de los argumentos que planteó el exministro respecto de la crisis que vive el gobierno fue que “la política necesita tener un plazo largo. Si uno mira el corto plazo, por supuesto, el incentivo es a decir capitalicemos la crisis del Frente Amplio. Es obvio que hoy día la mayor oportunidad para el próximo gobierno es de la oposición. Ok, pero ¿qué pasa después?, ¿cómo vas a gobernar y qué vas a gobernar? Ese es el problema (...) La derecha no puede caer en la idea de querer pasar por caja en el corto plazo, suponiendo que eso va a significar que van a ganar el poder y luego que va a salir todo bien. Es obvio que no”.

La arremetida en contra del exvocero vino de los sectores más duros de la UDI, particularmente quienes compitieron en la penúltima interna en contra del actual timonel, Javier Macaya.

La expresidenta gremialista, Jacqueline van Rysselberghe, dijo que “es una frase desafortunada. Lo que ha pasado con el gobierno no son simples errores. Es mucho más grave que eso. Más simula una especie de mecanismo para financiar la política con recursos públicos. Y eso es gravísimo tratar de relativizarlo. Acá no se trata de que la oposición debilite a las instituciones”, añadió haciendo referencia a que Bellolio mencionó el riesgo de profundizar el deterioro institucional. “Es el gobierno el que está debilitando la institucionalidad. Esa frase no corresponde. Creo que la derrota de la UDI en las últimas elecciones pasa por que la ciudadanía no la ve como una oposición a este gobierno nefasto”, concluyó la exsenadora.

“No se puede practicar el buenismo en política”: el saldo de críticas que dejó en la UDI los dichos de Bellolio sobre la crisis del gobierno. En la imagen Iván Moreira, Jacqueline Van Rysselberghe, Javier Macaya y Claudio Alvarado.

Desde el Senado, Iván Moreira comentó que “respeto a Jaime Bellolio, lo considero un amigo, uno de los políticos más inteligentes de la UDI, pero no puedo estar más en desacuerdo. No podemos ser débiles o blandos frente a un gobierno mediocre, sin liderazgo, que no tiene conducción porque al Presidente Gabriel Boric lo tiene atrapado el Partido Comunista y un Frente Amplio en caída libre”.

Moreira afirmó que el actual oficialismo “cuando fueron oposición no tuvieron ninguna contemplación. Nuestra gente no entendería una posición diferente. Tal como dice la izquierda: ni perdón ni olvido, pero para el Frente Amplio y el Partido Comunista. Tampoco se trata de ojo por ojo, sino como siempre acuerdos políticos para ayudar a los más pobres, pero no para salvar al Frente Amplio y el Partido Comunista”.

Su par David Sandoval recalcó que “en el fondo lo que plantea Bellolio evidentemente que hay que mirar la política desde una mirada nueva y distinta. Yo discrepo de que es un tema generacional”, aludiendo a la expresión del exministro de que Boric debe hacer un buen gobierno para dejar bien parada a la generación que están representando.

En esa línea, Sandoval sostuvo que “el gobierno ha cometido un error público de manifiesto que evidente tiene que ser cuestionado desde todo punto de vista. No comparto con Jaime Bellolio, a quien aprecio y conozco, porque no se puede socializar las crisis. Lo que hay que asumir son las responsabilidades. No hay que dejar de mencionar las crisis porque esto no puede pasar y no puede seguir pasando y quienes son responsables tienen que responder”.

“No se puede practicar el buenismo en política”: el saldo de críticas que dejó en la UDI los dichos de Bellolio sobre la crisis del gobierno. En la imagen Javier Macaya y María José Hoffmann.

Mientras que el exministro Segpres y exdiputado Claudio Alvarado dijo que “en gran parte de la UDI existe una profunda preocupación por una falta de definición del rol opositor del partido. Y eso se manifiesta en una serie de contradicciones, como por ejemplo lo dicho por Jaime Bellolio en que señala que no hay que capitalizar los problemas que hoy día tiene el Frente Amplio. Eso significa claramente una inhibición a un rol de fiscalización, una inhibición a ejercer las acciones que corresponden para perseguir las responsabilidades políticas de un gobierno que tiene una serie de cuestionamientos fundamentalmente en la administración de los recursos públicos. Cuando las platas se malgastan y eso afecta a la población más vulnerable en sus programas sociales no se puede ser indiferente y no se puede practicar el buenismo en política. No se trata de pegar en el suelo, se trata de ejercer las responsabilidades. ¿Y cómo se hace eso? Haciéndose parte de las querellas en tribunales, generando comisiones investigadoras y acusando constitucionalmente”.

En tanto, desde la directiva de la UDI, su presidente Javier Macaya tomó una posición equidistante. Consultado por La Tercera PM por las críticas, respondió que “nuestro estilo de hacer política no se trata de pagar con la misma moneda que lo hizo el Frente Amplio cuando fue una oposición poco patriótica a Piñera, llenando al gobierno de acusaciones constitucionales y estando al límite de la complicidad con el cuasi quiebre institucional. Pero eso no significa que no debemos hacer todos los esfuerzos para que se sepa toda la verdad, se ejerza con mucha fuerza la labor de oposición y se exijan todas las responsabilidades políticas ante los graves hechos de corrupción que ha develado el caso fundaciones”.

La Tercera PM consultó a Bellolio sobre el tema, pero este no se quiso referir al tema.