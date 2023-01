Parisi, Carter y ministras del comité político: ¿por qué no fueron incluidos en la encuesta CEP?

“Parece un sesgo impresentable”.

La crítica la emitió la exministra de Educación, Marcela Cubillos (exUDI), luego de la publicación de la más reciente entrega de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), que -como siempre- incluyó un listado de figuras políticas que fueron sometidas a evaluación. Los dardos de la también exconvencional respondían particularmente a la exclusión del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (exUDI), en los resultados de la medición hecha entre noviembre y diciembre de 2022.

“No se entiende que encuesta CEP excluya a alcalde Rodolfo Carter de su medición. Sería bueno una explicación (...). Es cierto que son libres de elegir a quién medir, pero curiosa la exclusión (...)”, publicó Cubillos en su cuenta de Twitter.

Dentro de la encuesta se explicita que el grupo de figuras políticas es una lista cerrada, lo que implica que a los encuestados se les consultó si tienen una evaluación positiva o negativa específicamente por los 19 nombres que el CEP escogió previamente.

En concreto, los nombres escogidos en esta oportunidad fueron el Presidente Gabriel Boric, el expresidente Sebastián Piñera, los alcaldes Evelyn Matthei (UDI) y Germán Codina (RN); los ministros Carolina Tohá (PPD), Marcio Marcel, Camila Vallejo (PC) y Giorgio Jackson (RD); el gobernador de la RM Claudio Orrego, el excandidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano), los senadores Álvaro Elizalde (PS), Ximena Rincón (Demócratas), Francisco Chahuán (RN) y Javier Macaya (UDI); el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y los timoneles Paulina Vodanovic (PS), Natalia Piergentili (PPD), Gloria Hutt (Evópoli) y Guillermo Teillier (PC).

Al cuestionamiento de Cubillos se sumó el cientista político Patricio Navia, quien hizo ver que el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, tampoco está en el listado, pese a haber obtenido la tercera mayoría en la primera vuelta presidencial de 2021. “Por transparencia, el CEP debería explicitar criterio de selección para ingresar a esa lista cerrada de políticos que se incluyen en la encuesta. Carter debiera estar en la lista, porque, en la práctica, es una lista de presidenciables”, señaló.

El punto también lo hizo ver Parisi, quien publicó en su cuenta de Twitter que “la CEP excluye de la lista de políticos más importantes a Rodolfo Carter al igual que lo hacen conmigo. Al final siempre se llevan la sorpresa en las urnas. La elite no ve una ‘para variar’”.

Y el propio Carter se refirió al respecto en la misma red social y dijo que “el mejor termómetro siempre está en la calle. En La Florida trabajamos por las urgencias sociales que golpean a las familias de clase media y a los chilenos más vulnerables (...)″.

Consultado por La Tercera PM, el edil profundizó que “no me preocupa mucho, no me quita en lo absoluto el sueño, porque las prioridades que gobiernan mi trabajo hoy día es prepararnos para la crisis del año 2023 (...). Segundo, porque el CEP fue por años el estudio de opinión más grande de Chile, que construía y destruía candidatos. Hoy día hay muchos otros estudios de opinión que, sin exclusiones, miden liderazgo, por tanto, CEP hoy día es uno más de los estudios de opinión en este tipo de cosas”.

Además, Carter agregó que “el CEP es una institución privada que tiene todo el derecho del mundo a hacer las encuestas como mejor les parezca (...). Pero dado que ha habido un cuestionamiento a esta última encuesta, más que responder los que no estuvimos, es el CEP, si es que quiere, quien tiene que responder a esos cuestionamientos y explicar cuáles son los métodos que habilitan para incluir a algunos y excluir deliberadamente a otros”.

En todo caso, otras figuras políticas con roles activos durante 2022 también quedaron fuera del listado, como las ministras del comité político Ana Lya Uriarte (SEGPRES), Jeannette Jara (Trabajo) y Antonia Orellana (Mujer). Asimismo, tampoco están presentes otros timoneles de partido, tales como el diputado Diego Ibáñez (CS) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD), y los expresidentes Michelle Bachelet (PS) o Ricardo Lagos (PDD), o los alcaldes Daniel Jadue (PC), Jorge Sharp, Macarena Ripamonti (RD), entre otros.

Por lo demás, no es primera vez que una exclusión en la encuesta CEP llama la atención. En 2015 se cuestionó que no se hubiera incluido al entonces diputado Boric dentro del listado de personajes políticos. En esa ocasión, el sociólogo Alberto Mayol dijo a El Mostrador que el CEP “es incapaz de operar en aquello que no entiende y todo lo que está a la izquierda del Partido Comunista le resulta una cosa insólita”.

Consultados sobre el método con que se escogió a las personas incluidas en el listado, desde el CEP, la coordinadora académica del Área de Opinión Pública, Carmen Le Foulon, explicó que “se define de manera colegiada dentro del Comité de Opinión Pública del CEP” -el que es integrado por ella, Aldo Mascareño, Sebastián Izquierdo, Sol Serrano, entre otros-, instancia que se encarga de “balancear” consideraciones tales como “que las distintas corrientes políticas estén representadas”, “que personajes políticos relevantes puedan compararse a lo largo del tiempo” y “que las nuevas figuras incorporadas en el listado tengan conocimiento a nivel nacional”.

Además, planteó que el listado también incluye algunos lineamientos, como que “siempre se incluye al Presidente actual y anterior”, “se incluyen las presidencias del Congreso”, “algunos ministerios con relevancia política y presencia pública” y “líderes de los principales partidos así como figuras políticas relevantes”.

Entre los que sí están, destaca que en la categoría de evaluación de personajes políticos la alcaldesa Matthei se posicionó como la figura política mejor evaluada con un 46% de imagen positiva, mientras que su desaprobación llegó al 27%. En comparación a la edición CEP de abril y mayo del año pasado, la edil aumentó su aprobación en nueve puntos.

En segundo lugar aparece el alcalde Codina, con un 45% de valoración y un 23% de imagen negativa; seguido por el ministro Marcel, quien obtuvo un 38% de respaldo, versus un 28% de negatividad.

La lista continúa con el posicionamiento del gobernador Orrego, con un 35% de evaluación positiva, versus un 24% de imagen negativa. En quinto lugar está la ministra Tohá, quien obtuvo un 34% de respaldo y un 30% de desaprobación.

Hutt, en tanto, sorprendió con un 28% de imagen positiva y un 31% de negatividad, mientras que el excandidato presidencial y otrora timonel del Partido Republicano, José Antonio Kast, obtuvo un 28% de respaldo -aumentó cinco puntos su imagen positiva en comparación a la última edición CEP-, pero con un 47% de desaprobación.