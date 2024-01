¿Qué pasó con Anahí? A casi un mes de su desaparición el cuerpo aún no es entregado a su familia

Doce días. Ese fue el tiempo en el cual no se tuvo rastro alguno de Anahí Monserrat Espíndola Córdova, la joven de 22 años que desapareció el 4 de enero en Viña del Mar y cuyo cuerpo se encontró el viernes 12 del mismo mes en los roqueríos de Avenida Perú, en la misma ciudad jardín. Desde entonces han pasado poco más de dos semanas y la investigación por su desaparición y muerte sigue en curso, lo que ha provocado que hasta ahora su cuerpo no se haya entregado a su familia.

El caso de Anahí comenzó la noche del jueves 4 de enero, cuando la joven estudiante que había rendido su prueba PAES semanas antes salió a las 23 horas del gimnasio al que asistía con regularidad. Desde entonces y pese a que no existían rastros de su paradero, una serie de imágenes comenzaron a circular, en las cuales se le ve caminar por algunas calles de Viña del Mar.

En los antecedentes que maneja el Ministerio Público sobre este caso, se ha permitido conocer que después de salir del gimnasio, Espíndola se encontró con una mujer, que envió una fotografía de sus zapatillas mojadas a su expareja y que se desconectó la ubicación de su teléfono la cual era compartida con sus amigas. Elementos que ahora forman parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso y que busca conocer esclarecer la mayor duda de este caso: ¿Qué pasó con Anahí?

Y es que la desaparición de la joven, y la compleja búsqueda que realizaron sus familiares, amigos y diferentes instituciones del Estado, concluyó la tarde del viernes 12 de enero, cuando en los roqueríos de la Avenida Perú, cerca del casino de la ciudad, se encontró el cuerpo de una mujer. Casi una semana después, el jueves 18, el Servicio Médico Legal (SML) confirmó que se trataba de Anahí Espíndola. Desde entonces, su cuerpo su cuerpo permanece en el organismo forense donde se realizan una serie de pericias.

Pericias complementarias

Las primeras pistas del hallazgo de Anahí, eran más bien confusas. El jefe regional de la PDI de Valparaíso, prefecto inspector Guillermo Gálvez aseguró ese día que “este cuerpo se encontraba entre los cimientos, entre las rocas, de una forma atrapada, lo que impedía rescatarlo de una forma muy fácil. Al llegar el equipo tanto de buzos criminalísticos, más el GOPE se logró, apoyados con la grúa y bomberos, poder levantar estas rocas, cortar en algunas partes los cimientos y poder rescatar este cuerpo, el cual se encuentra en un estado que es difícil determinar en qué condiciones falleció”.

Fueron esas mismas circunstancias que llevaron al SML, lugar donde aún se mantiene el cuerpo de la joven viñamarina, trabajó para dar con su identidad. Por lo mismo se tomaron muestras de ADN de la madre de Anahí, Dura Córdova, logrando así identificar que se trataba de la estudiante desaparecida.

Desde entonces han pasado trece días y aún se realizan pericias forenses para conocer la causa y consigo conocer las circunstancias de aquello. La Tercera consultó al Servicio Médico Legal sobre las razones por las cuales el cuerpo de Anahí no ha sido entregado a su familia, y desde esa institución explicaron que aquello debe ser ordenado por el Ministerio Público, que es el que dirige las indagatorias tanatológicas que se deben realizar. Pese a eso, desde el SML precisaron que se ha realizado todo lo solicitado por Fiscalía.

En tanto, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso precisaron que el cuerpo aún no se ha entregado, “ya que aún hay exámenes periciales pendientes que son complementarios a la autopsia” que busca esclarecer la causa de muerte de Anahí. Pese a eso, precisaron que la Fiscalía “está en coordinación con el SML y la familia está informada de todo el proceso”.

“Por favor, no pidan justicia”

Hasta ahora la muerte de Anahí, y las circunstancias que llevaron a este trágico desenlace de su desaparición, sigue siendo un misterio. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich señaló en entrevista con Radio Bio Bío que “no tenemos ningún antecedente que hoy nos pudiera hacer pensar que ha habido intervención de terceros”. En esa línea, agregó: “Por lo tanto, una muerte accidental es una de las posibilidades reales que se está barajando”.

Junto con eso, la fiscal explicó que “no tenemos todavía la definición técnica, precisa, la conclusión científica respecto de la causa de muerte, pero me atrevo a indicar, descarto que todo ese tipo de información pueda respaldarse en algún antecedente de la causa”. La persecutora, además apuntó a la serie de teorías que circulan en las redes sociales sobre la muerte de Espíndola, aclarando que “descarto que haya estos elementos que dan cuenta de las circunstancias en las que habría estado ella en esta semana, que aquí hay delitos que se están ocultando”.

Además de eso, el Ministerio Público como se ha establecido para estos casos investiga su muerte con perspectiva de género para descartar que no haya ocurrido un femicidio.

La madre de Anahí, Dura Córdova hizo un llamado en Reportajes de El Mercurio a que “por favor, les pido que no pidan justicia, porque no es justicia lo que necesitamos, porque la justicia hasta ahora ha estado de la mano de nosotras en cada segundo. Nos han ayudado en absolutamente todo, se han abierto todas las puertas. La fiscal ha sido muy cercana. La PDI hizo su trabajo. Todos están haciendo su trabajo. El SML también. Eso denota una organización a nivel país en este tipo de casos, donde sí funcionó y se activó absolutamente todo para dar con el paradero de Anahí, viva o muerta, que fue lo que yo dije desde el primer minuto que mi hija no llegó a dormir a la casa”.

“Nunca me encerré a las posibilidades. Hay que aprender a aceptar las situaciones y no temerles como les tememos”, concluyó Córdova.