Roberto Estay, el asesor ancla de Siches que está en la mira por los errores no forzados de Interior

A poco más de 12 horas de que estallaran los trascendidos de su renuncia, confirmados inicialmente por el gobierno, el jefe de gabinete de la ministra del Interior Izkia Siches, Roberto Estay, se encargó de marcar presencia durante la actividad de esta mañana donde se anunciaron refuerzos a la dotación policial en las distintas comunas de la Región Metropolitana.

Siempre flanqueado por otros funcionarios del equipo de Interior -como los médicos y asesores de Siches José Peralta y Matías Libuy-, Estay se mostró tranquilo y descartó de entrada entregar alguna versión sobre lo sucedido ayer por la tarde en Palacio, remarcando que “los jefes de gabinete no hablan con la prensa” y que era la ministra la encargada de dar cualquier información oficial. Y así lo hizo la jefa de Interior, quien respaldó al oncólogo de 37 años en su cargo de confianza.

—¿Es efectivo que su jefe de gabinete renunció a solicitud de Presidencia?

—Esa no es una información efectiva. Los jefes de gabinete de este gobierno son nombrados por cada uno de los ministros. Obviamente siempre estamos trabajando por fortalecer nuestro equipo, pero cuando existan anuncios los voy a hacer yo y no por trascendidos por la prensa (...) Obviamente (Estay) cuenta con mi confianza, es parte del trabajo que hemos venido desempeñando estos meses y mi gran sorpresa justamente es cómo llegan este tipo de rumores a los medios de comunicación. Creo que es importante que todos trabajemos para que al gobierno le vaya bien, salir de los rumores y dedicarnos a lo importante.

Aun con Estay dentro de Interior, lo cierto es que durante la tarde del lunes sí se le pidió poner su cargo a disposición al asesor de mayor confianza de la ministra, según pudo confirmar La Tercera.

¿La razón? Desde Presidencia descartan haberle pedido la renuncia al médico y transmiten que el jefe de Estado es respetuoso de los cargos de confianza en cada repartición. Sin embargo, en los días previos, Boric ya le había solicitado a Siches que Estay no asistiera a las reuniones políticas de los lunes. A inicios de esta semana, de hecho, el Mandatario se reunió con la ministra y, según fuentes de La Moneda, ésta habría manifestado cierta incomodidad por sus dichos referentes a Interior en las distintas entrevistas dominicales.

“Hubo en el despliegue del Ministerio del Interior y, en particular de la ministra, ciertas cosas que se podrían haber hecho de mejor manera, pensando en particular en el viaje a Temucuicui. Y un habitar en el cargo y la institucionalidad que tiene que tener un estándar más alto, como fue el caso del avión de la Comisión de Seguridad de la Cámara. Eso la ministra lo tiene absolutamente claro. Y después de un par de semanas de reordenamiento, no solo creo, he visto que ha salido con más energía a retomar ese liderazgo que le corresponde como ministra del Interior”, analizó Boric en La Tercera.

A Estay se le apunta como responsable directo de algunos errores “no forzados” de la ministra durante los 54 días que lleva el gobierno, como la fallida visita al Temucuicui, o los dichos -que terminaron siendo falsos- en la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde la ministra relataba que un avión de expulsión había regresado con todos los deportados y que el gobierno anterior había ocultado ese hecho. Más recientemente, hace una semana, Siches apuntó no tener conocimiento sobre los saqueos en la comuna de Talagante, respuesta de la jefa de Interior que fue mal evaluada internamente.

Como sea, luego de la filtración, Siches logró contener la salida de su asesor de mayor confianza desde los tiempos en que presidía el Colegio Médico (Colmed). Durante la noche del martes sostuvo una reunión con la vocera de Gobierno, Camila Vallejo y allegados a Presidencia confirman que también habló con Gabriel Boric, pues la situación de Estay ya se había convertido en “un tema”.

En los hechos, altos personeros de Palacio habrían pedido a la misma Siches que ella le pidiera el cargo al doctor Estay, a lo que la jefa de Interior se negó. En todo caso, en la misma secretaría de Estado se anunció una reestructuración que bien podría terminar con cambios sustantivos al equipo original de la doctora.

16 DE MARZO DE 2022/VALPARAISO La ministra del Interior, Izkia Siches llega a la Cámara de Diputados, para participar de la Sesión de Sala, en donde se analiza la extensión del Estado de Excepción Constitucional en la zona norte por la situación migratoria. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

¿Quién es Estay?

El oncólogo conoce a Izkia Siches desde la universidad, cuando ambos eran parte del Concejo Fech en la Universidad de Chile. Estay es parte del círculo cercano de Siches desde que estaba a la cabeza de Colmed y presidió Residentes Chile, la agrupación “satélite” del gremio -de la que la doctora es fundadora- que representa a los médicos becados en proceso de formación de especialidad.

Cuando la doctora definió renunciar a su cargo gremial y sumarse a la campaña de Gabriel Boric de cara a una compleja segunda vuelta tras el triunfo de José Antonio Kast, Estay fue uno de los primeros en sumarse a la gira nacional de la doctora en el “Bus de la Esperanza”.

Tras el triunfo, y con Siches designada como jefa de Interior, Estay desembarcó en la cartera junto a otros dos miembros del Colmed de confianza de la ministra: José Peralta y Matías Libuy. Consigo, la ministra también mantuvo a su jefe de comunicaciones que la había acompañado durante los últimos meses en la entidad gremial, Christian Amengual. Sobre este último, y aunque se descartó su salida del equipo de Interior ayer martes, ha trascendido que dentro de los refuerzos y modificaciones en la cartera, ya se ha buscado un perfil para reemplazarlo en su cargo.

Las redes políticas de Estay no terminan solo en Siches. Es pareja de Francisca Crispi, presidenta del Colmed Metropolitano y hermana del Subdere Miguel Crispi.

Durante la tarde de ayer, y en el círculo de médicos cercanos a “Guayo” -como le llaman sus amigos a Estay- se encendieron las alarmas por los rumores de renuncia. Algunos, a pesar de que comparten grupos de WhatsApp con el doctor, prefirieron contactarse directamente con él para confirmar o descartar la información. A uno de ellos, Estay le habría transmitido que lo más importante en este momento era “darle piso” a la ministra Siches, dando a entender que una renuncia de él era secundaria y que lo relevante era que la jefa de Interior no se debilitara en esta nueva pasada.