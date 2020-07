“¿Se la pitió, verdad?”: El video del caso Campillai que obligó a prorrogar el sumario policial

Hace más de siete meses, en San Bernardo, una bomba lacrimógena golpeó a una mujer que iba camino a su trabajo. La dejó ciega y con una serie de lesiones en la cara. Según el informe del Servicio Médico Legal (SML) que está en poder de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente desde el 21 de abril, las lesiones a Fabiola Campillai “hubieran resultado mortales de no mediar los socorros médicos oportunos y eficaces”.

Y en este tiempo, las diligencias para aclarar qué pasó ese 26 de noviembre en la zona occidente de la capital no se han detenido. El Ministerio Público pidió al SML un detallado informe de cómo se encuentra psicológicamente la víctima, mientras que Carabineros, por su lado, tuvo que aplazar el cierre del sumario luego que aparecieran nuevos antecedentes claves, como son un registro de video en que se utiliza la expresión “¿Se la pitió?”.

Así, el documento del SML indica, en el anexo “exploración psicológica”, que Campillai “ya no tiene rabia, aunque sabe que su agresor sigue trabajando y haciendo su vida normal. Utiliza medicamentos para dormir. Tiene miedo a los carabineros, porque sabe el nivel de agresividad que tienen, porque los vio desde su casa, antes de su agresión. No encuentra respuesta de lo que le hicieron”.

El escrito agrega que “le han dicho que requiere más cirugías, una oftalmológica para la instalación de prótesis y otra reconstructiva de la cara, además de la rehabilitación (...) Se angustia por su futuro incierto, sabe que su vida no va a volver a ser igual que antes (...) Para ella nada va a devolverle sus ojos y llora con el relato”.

El informe de la perito forense del SML Patricia Negretti concluye que las lesiones son “explicables por la acción de un objeto contundente, de alta energía, de pronóstico médico legal grave (...) dejando secuelas funcionales permanentes que le producen una importante incapacidad laboral y de autocuidado y deformación estética. En opinión de este perito, existe concordancia entre los hallazgos del examen y las alegaciones de abuso”.

Además de contar con este informe del SML, la fiscal Paola Zárate pidió el pasado 9 de abril el sumario administrativo que hizo Carabineros sobre el caso, el que ya se encuentra incluido en la investigación que lleva el Ministerio Público.

“Se aprecia una situación poco clara respecto a una exclamación realizada por personal de Carabineros al momento del tercer disparo realizado por el capitán Patricio Maturana Ojeda, de la cual uno de los funcionarios, el cual no ha sido identificado indica: ‘tranquilo, tranquilo si no llegó’”, dijo el entonces fiscal de Carabineros en el caso de Campillai, el mayor Jorge Guaita, en su informe del pasado 20 de febrero.

Guita continuó: “Sumada a dicha situación, al término del video (grabado con cámara GoPro del capitán Jaime Fernández) en la patrulla compuesta por el capitán Fernández Sepúlveda, el conductor y otro funcionario del cual aún no se mantienen antecedentes, se produce un breve diálogo, utilizando la expresión ‘¿se la pitió, verdad?’ ‘El Matu parece que le pegó, le pegó con una..’, dicho que a opinión de este fiscal en comisión debe ser investigado”.

Así, Guita resolvió en esa fecha que era improcedente “realizar una conclusión de cómo ocurrieron los hechos y establecer o desvirtuar la participación de personal de Carabineros en las lesiones sufridas por parte de Fabiola Campillai, en virtud que en el desarrollo y análisis de los medios de pruebas han surgido nuevos antecedentes, los cuales deben ser clarificados”. Y pidió que se designara a un nuevo fiscal de la policía uniformada.

También requirió una prórroga “para que el nuevo fiscal se recepcione de las respuestas de sus requerimientos, en especial informe de grabación de cámara GoPro”. Se accedió al aplazamiento, con plazo máximo para su entrega el 6 marzo pasado.

De acuerdo al sumario entregado al Ministerio Público, que acumula 222 carillas, el 5 de marzo le tomaron declaración al capitán Jaime Fernández. “En relación al comentario al interior del vehículo ‘se la pitió’, ¿por qué Ud. lo realiza?”, preguntó Miguel Gatica, el fiscal de la policía que continuó con el sumario. “Sí mi mayor, efectivamente realicé el comentario debido a lo que señalaron algunos funcionarios mientras nos retirábamos del túnel y cruzábamos la calle Portales”, dijo.

Cuando le preguntó quién realizó el comentario, dijo que “no puede precisarlo, ya que se escuchó mientras se replegaban con mucho ruido y la presión del momento”. El capitán Fernández agregó que no se percataron que había una persona lesionada.

Además, se le tomó declaración a otros 14 uniformados. Entre ellos, el 16 de marzo declaró el carabinero Christian Aravena. “Conforme a audios incorporados en el expediente ¿quién realiza el comentario ‘¿se la pitió, verdad?”, preguntó el fiscal.

“Respecto a lo que me consulta, ese día no recuerdo haber escuchado nada respecto a eso, pero en la Fiscalía de Alta Complejidad de Santiago me exhibieron un video en donde se aprecia a mi capitán (Jaime) Fernández, luego de haber subido al Z en el cual nos desplazábamos, al terminar el procedimiento y retirarnos, señala algo así como ‘el Matu se la pitió’. Insisto que ese día no escuché la expresión. Luego de eso en el video alguien dice ‘ah’ y se acaba el video. Mi capitán Fernández andaba con una cámara en el pecho”, declaró Aravena.

El 6 de marzo fue interrogado en el sumario el capitán Patricio Maturana Ojeda. “Mientras se encontraba en la esquina de Fermín Vivaceta con Portales ¿puede precisar dónde cayó su disparo de la escolta lanza gases?”, le consultó el fiscal de Carabineros.

Maturana respondió que “al disparar la carabina en parábola se aprecia que los proyectiles caen pasado el primer pasaje, a unos 50 metros aproximadamente”. Y agregó no recordar algún comentario de parte de sus compañeros, “solo me di cuenta de esto una vez que revisé el video y no sé a qué se deben”. Señaló desconocer de quién es la voz del comentario “tranquilos, no le llegó” y que no se percató de personas heridas. “En caso de habernos percatado, hubiésemos brindado los primeros auxilios o informado vía radial a Cenco”, dijo.

Luego de estas diligencias, Gatica pidió una prórroga en la investigación administrativa y le dieron de plazo de entrega el 4 de mayo “impostergablemente”.

El 27 de abril, Gatica pidió a la Prefectura de Carabineros del Maipo otra prórroga de 15 días más en el sumario, ya que estaba esperando un informe de Labocar que diría si existe relación entre las lesiones de la mujer señalados en los certificados de atención médica y las heridas atribuibles a un impacto de un cartucho de carabina lanza gases de 37 mm.

Casi un mes antes de su solicitud de prórroga, 9 de abril Gatica le pidió a la fiscal del Ministerio Público que le informara sobre el estado de su investigación penal. La persecutora le respondió, a través de un documento el 17 de abril, que “la causa se encuentra en estado de investigación y con diligencias pendientes” y que no podía entregarle antecedentes de la causa porque se encontraba reservada.

El 24 de abril carabineros le entregó al capitán Maturana una copia del sumario, el cual él mismo había requerido. “Pedimos copias porque nos parece indispensable contar con todos los antecedentes, tanto judiciales como administrativos, necesarios para ejercer una debida defensa del capitán Maturana”, dijo su abogado Mario Vargas.

Añadió que “en relación a los antecedentes de imputación, a nuestro juicio no existen antecedentes suficientes para atribuir responsabilidad a ninguno de los funcionarios policiales que ese día estaban evitando y controlando los daños, barricadas, desórdenes que tenían como finalidad impedir el servicio de trenes desde y hacia San Bernardo. El accidente de la señora Campillai es lamentable, sin embargo, insistimos es que no se puede atribular seriamente participación a mi representado con los antecedentes que existen en la carpeta de investigación”.

A la fecha, la causa penal a cargo de la fiscal Paola Zárate continúa sin formalizados. Consultada la Fiscalía Occidente, dijeron que “está en etapa de investigación, con diligencias pendientes”.

Y al fiscal de Carabineros a cargo del sumario administrativo, el mayor Miguel Gatica le dieron prórroga de 15 días el 27 de abril pasado, es decir, hasta el 11 de junio. La Tercera preguntó a la policía uniformada por el estado de su investigación, quienes respondieron que hace un par de semanas el general subdirector de Carabineros, general Diego Olate, se refirió al caso de la señora Fabiola Campillai.

“Esta investigación administrativa sigue en desarrollo. Lamentablemente, no se ha podido contar con la declaración de la víctima, a pesar de haber sido solicitada al organismo correspondiente”, dijo esa vez.