Socialismo Democrático exige ‘paso al frente’ de Vallejo y se cuadra en defensa a Tohá

Este domingo, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) sinceró una percepción que, por meses, se ha comentado de forma soterrada al interior del Socialismo Democrático, tanto a nivel de partidos como en los pasillos del Congreso: la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), se ha visto sobreexpuesta mediáticamente debido a que, a su juicio, existe un déficit de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC).

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el parlamentario explicó que la jefa del gabinete ha concentrado la atención mediática debido a que “tiene una figuración, está todos los días en los medios” y a que “tiene capacidad de responder todo y la voluntad de salir a responder y explicar qué es lo que se está haciendo. No sale a defenderse, ella sale a explicar políticas públicas”.

En esa línea, cuestionó a Vallejo por su baja presencia mediática para abordar temas complejos, como lo relativo a la seguridad pública. “El vocero es el vocero, tiene que explicar”, dijo. Y agregó que es la jefa de gabinete quien ha asumido un rol de “protagonismo” y “liderazgo”.

“Yo fui vocero mil años atrás, otro Chile, lo que tú quieras, y cada vocería no era para decir cosas bonitas, era para explicar cosas difíciles”, añadió el senador del PPD, quien se desempeñó como ministro vocero de gobierno durante la primera administración de la expresidenta Michelle Bachelet.

Así como él, son varios los personeros del Socialismo Democrático los que perciben que Tohá ha tenido que dar un paso al frente debido a un déficit en la gestión de Vallejo. Uno de ellos es el senador socialista Gastón Saavedra, quien dijo a La Tercera que “vemos que la ministra del Interior ha tenido que asumir todas las vocerías y explicaciones políticas en el Congreso y en el país respecto de temas que uno quisiera que fueran enfrentados y dados a conocer al país por quien le corresponde constitucionalmente”.

Y agregó: “Hemos visto que hay claras diferencias (entre Tohá y Vallejo), sobre todo cuando hay temas que son complejos y difíciles. No está la vocería del gobierno, que es la unificadora. Eso provoca un desgaste y evidentemente descuentos, digamos las cosas como son”.

El abrazo del Socialismo Democrático a Tohá se da en un momento de fragilidad de la titular de Interior. La secretaria de Estado ha sido criticada por la derecha por sus dichos sobre los deportistas cubanos que se escaparon de su delegación, por revelar que se pagó para el rescate de un secuestro y por el ataque con una granada contra la cabo Rayén Currihuil. También hubo reparos contra ella por intentar invitar al exministro Andrés Chadwick a la mesa de seguridad y por su manejo de la crisis migratoria.

Al igual que sus pares, el senador socialista Juan Luis Castro comentó que “comparto con Lagos Weber que los ministros, sobre todo los voceros, están llamados en general a dar más explicaciones que buenas noticias en nombre del gobierno, porque esa es la realidad de los gobiernos. Eso se ve menos en la actual vocera de gobierno”.

Castro también sostuvo que “la ministra Tohá ha tenido que dar todas las batallas y todas las guerras. La ministra Camila Vallejo, que es una gran ministra, tiene tiempos de más actividades y tiempos de menos aparición, es variable. No lo adjudico a una estrategia, pero digámoslo con sinceridad: ambas son nombradas como posibles precandidatas presidenciales”.

Senador Juan Luis Castro.

La también senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo que “Lagos Weber es mi compañero de banco en el Senado, así que no puedo discrepar de sus afirmaciones”. En esa línea, justificó que “es un momento delicado el que vivimos. La problemática de la seguridad la debemos abordar integralmente, desde todos los sectores del Estado (...). Yo creo que estamos enfocados todos en la seguridad”.

Y añadió que “en materias internas, como la vocería, es el comité político (de La Moneda) el que define los roles. Yo soy respetuosa de eso”.

El diputado Marcos Ilabaca (PS) manifestó que “comparto absolutamente el diagnostico del senador Lagos Weber. Creo que efectivamente, y en particular en materias complicadas, la vocería de gobierno no ha estado presente. Es necesario que la vocera de gobierno esté en las buenas y en las malas, en los temas complicados y en los temas que no son tan complicados. Lamentablemente, muchas veces los temas complejos han descansado en pocos hombros ministeriales. Este equipo, lamentablemente, a veces no se ve que funcione como corresponde”.

17 de Octubre del 2022 Retrato al diputado Marcos Ilabaca en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

“Por cierto que la ministra Tohá ha tenido un rol protagónico debido a que la agenda de seguridad ha sido una de las más expuestas. Uno podría esperar que las otras autoridades también tengan algo que decir, pero el Gobierno no puede caer en el juego del ‘divide y vencerás’. Yo espero que la unidad sea la tónica del oficialismo, de lado a lado”, complementó la diputada Ana María Bravo (PS).

Para poner paños fríos a la discusión, el expresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD) afirmó que “me parece que ambas ministras están cumpliendo bien su rol. Lo que hay que hacer es apoyarlas. Sería muy contraproducente enemistarlas o hacer que peleen. Lo que sí creo es que ambas deben coordinarse más y mejor en función de sacar adelante la agenda del gobierno y no estar pensando aún en la carrera presidencial”.

Hay algunos dentro de la coalición que, en todo caso, tienen tesis diferentes. Por ejemplo, el diputado socialista Nelson Venegas afirmó que “la ministra (Tohá) ha tenido que salir mucho más, ha tenido mayor visibilidad respecto a este tema (la seguridad), porque los ataques de la derecha han estado dirigidos en contra ella. Eso es una cuestión tan evidente y básica, que es que la ven como una eventual candidata a la presidencia. Lo que están tratando de hacer es gestionar todo lo que tenga que ver con tratar de retraer o de castigar su imagen. Eso hace que tenga mayor visibilidad”.

Pasado el mediodía, la ministra Vallejo se dispuso a responder las preguntas de la prensa en su habitual vocería de los lunes. Tras ser consultada por los dichos del senador Lagos Weber, la vocera afirmó que “lo que puedo señalar, además de las distintas opiniones sobre gestión de gobierno, es que todos los ministros y ministras están trabajando intensamente en sacar adelante” el proyecto para dar mas calidad de vida. (...). Todos los ministros aunque tengan cobertura o no mediática (...) están trabajando intensamente”.

En ese momento se le insistió, pero por su rol particular en la agenda de seguridad, ante lo que indicó que “la verdad es que no quiero hacer una polémica. Ustedes han visto en que las vocerías hemos tenido que hablar de todos los temas”.

Enredo en vocería

Luego, la vocera fue consultada por las expulsiones administrativas que se comprometieron para la semana pasada, pero que no se ejecutaron por problemas con el gobierno de Venezuela. Ello provocó que los ciudadanos de dicho país, que se encontraban en Chile bajo situación irregular, fueran detenidos por la PDI hasta este lunes, plazo en la que debían regresar a su nación de origen.

“A través de nuestra Cancillería le hemos transmitido como gobierno con mucha fuerza al canciller venezolano (Yván Gil Pinto) lo importante que es para nuestro país concretar las expulsiones. Las expulsiones judiciales se han ido concretando, pero en las administrativas es en donde tenemos que poner mucho más el pie en el acelerador a propósito de la necesidad de ordenar la casa”, afirmó la ministra de la Segegob.

“Nuestro gobierno cumplió con todos los requisitos para poder proceder con esa expulsión de carácter administrativa y hubo obviamente una dificultad, en la que no vale la pena entrar en detalle, por parte del otro gobierno y por tanto hemos insistido en toda la gestión y las comunicaciones diplomáticas para poder reagendar”, agregó.

Además, recalcó que “las expulsiones administrativas están a la espera de poder reagendar los vuelos y en torno a eso se ha estado trabajando y esperamos que sea lo antes posible”. Tras la pregunta de la prensa para confirmar que esos vuelos no han salido, la secretaria de Estado respondió: “Efectivamente”.

El problema fue que previo a la vocería habitual de Vallejo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicó en conversación con Mega que “las (personas) que estaban detenidas son expulsadas en vuelos comerciales y de eso no hay duda”. Luego se le consultó si esos vuelos ya se habían producido, a lo que respondió: “Eso ya pasó y si no ha pasado con alguna va a pasar hoy día, porque era el último día”.

El equipo de Vallejo debió hacer llamados e improvisar una vocería de rectificación en La Moneda, la que se realizó en el Patio de los Naranjos. Allí, Vallejo afirmó lo siguiente: “De las 12 personas que estaban consideradas para expulsiones administrativas, cabe recordar que ingresaron de manera irregular y que no cometieron delitos, cuatro se pudieron concretar a través de vuelos comerciales y hay pendiente otras cuatro que pusieron recursos de amparo y la corte determinó no innovar. Eso obviamente obliga a la PDI a suspender aquello y se tienen que liberarse. Las otras están esperando la expulsión administrativa durante esta semana y se mantienen detenidas”.

Posteriormente, se le consultó si la rectificación fue por falta de comunicación entre los equipos de Interior y la Segegob,, justo en momentos en donde las críticas de Socialismo Democrático apuntaban en su contra. “No comparto esa tesis, es información que se viene oficializando recién durante la vocería. Es imposible estar con un teléfono recibiendo la información. (...). No, es que el subsecretario dijo que debió haber pasado o debería estar pasando, tal cual, textual, entonces ojo”, respondió Camila Vallejo.