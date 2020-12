Soul: el viaje existencial de Pixar según sus protagonistas 

Contrario a una teoría que con los años ha obsesionado –media broma y medio en serio– a internet, que propone que todas las películas de Pixar son parte del mismo universo, Pete Docter separa aguas. “Queríamos que si tomaras a Joe y lo pusieras en Buscando a Nemo, él no funcionaría, no encajaría allí. Este mundo debería ser su propio universo”, dice por videollamada a La Tercera PM.

El cineasta que imaginó a un niño con un anciano viajando de Estados Unidos a Sudamérica en una casa con globos (Up), y que luego se internó en el revoltijo de emociones de una niña en un momento crítico de su vida (Intensamente), habla en serio cuando se trata de adentrarse en un mundo inédito.

En Soul, su último largometraje (mañana en la plataforma Disney+), creó la historia de Joe Gardner, un profesor de Nueva York que, cuando parece que va a cumplir su sueño de dedicarse sólo a la música, sufre un accidente y termina en el mundo de las almas. La cinta, entonces, desplaza la historia a un escenario que es pura imaginación Pixar.

“Aunque puedes sentir Nueva York, y queríamos que la gente la oliera, esa fue la parte más fácil. Luego vino crear el mundo de las almas, un lugar donde nadie había estado antes, pero en el que tal vez todos hayan pensado. Tenía que sentirse como un lugar en el que nunca has estado y también muy universal, y sin conexión con una cultura, porque estamos diciendo que todas las almas de todo el mundo vienen de aquí”, explica la productora Dana Murray.

Para Jamie Foxx, actor y músico que además tiene su único Oscar por encarnar a Ray Charles, la película remitía algo incluso más personal que la relación con sus trabajos anteriores. “Mis hijas me dicen: este tipo nunca crecerá. Incluso si vienes a mi casa, no la he terminado todavía. Quiero decir, solo soy como un niño grande. Y eso funciona a mi favor, especialmente cuando se trata de una película como Soul”, dice en una conferencia en la que participa este medio.

“Es como si debieras tener ese tipo de espíritu infantil para entrar y hacer estas increíbles voces y personajes y cosas así. Entonces, siento que recién estoy comenzando. Y se siente bien”, añade el actor.

Su principal compañera en la historia es Tina Fey, que le presta su voz a 22, un alma que se niega a adquirir forma humana. “Estaba tan emocionada y curiosa por tener la oportunidad de ver cómo funciona Pixar desde adentro”, admire la comediante en una conferencia. A cargo de un personaje con vocación escurridiza, cuenta que hubo momentos de improvisación, pero “realmente solo puedes hacer eso cuando la estructura es sólida. Y el guión es realmente bueno. Entonces, el mérito es realmente para Kemp y Pete”.

Kemp Powers, guionista y cordirector de la película, se vuelca a otro punto que hace de Soul un largometraje distinto de Pixar: es el primero con un protagonista afroamericano.

“Sólo estamos tratando de contar una historia en la que los personajes se sientan culturalmente auténticos y específicos, esos personajes en el caso de Soul resultan ser negros, pero también sentimos que al contar esta historia tan específica también estamos contando algo que es muy universal”, señala.

“De la misma manera que creo que algunos de los temas de una película como Coco sobre la familia son comprensibles para cualquier persona que no sea mexicana, creo que los temas de Soul deberían ser igualmente comprensibles para una amplia audiencia universal, independientemente de su raza”, añade Powers.

¿Cómo puede ser leída una historia como esta en 2020? Tina Fey sale al paso. “Plantea la idea de que una pasión que lo consume todo puede dominar su vida. Y que estar presente es tan importante como lograrlo. (Eso resuena) especialmente en 2020, un año en el que todos estamos haciendo un balance de lo que significa haber tenido un buen año. Lo que significa haber tenido éxito en tu vida”.