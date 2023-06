Subsecretaria en la cuerda floja: aumenta presión para que Boric remueva a Rojas y blinde a Montes en medio de lío de platas del Minvu con RD

Se fue al sur preocupado. El Presidente Gabriel Boric partió la tarde de este jueves junto a las ministras Camila Vallejo (Segegob) y Aisén Etcheverry (Ciencias) a Punta Arenas para emprender su primer viaja a la Antártica.

Antes de eso, el Jefe de Estado había abordado por primera vez públicamente un caso que salpica a su administración y golpea la línea de flotación del discurso fundante de su coalición base, el Frente Amplio. Quienes han conversado con él aseguran que está sorprendido, pero que también ha sido muy claro en que acá no se deben hacer defensas corporativas. “Ha dicho que esto debe enfrentarse caiga quién caiga”, dicen en La Moneda.

Todo eso, tras conocerse que la ahora expareja de la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática), Daniel Andrade, suscribió contratos directos con el Serviu de Antofagasta por más de 420 millones, los que fueron visados por el entonces Seremi, exjefe de gabinete de la parlamentaria y correligionario de ambos, Carlos Contreras. Todo a través de la fundación Democracia Viva, que fue fundada a solo meses de que el Presidente asumiera en La Moneda en marzo de 2022.

Boric ha estado encima del asunto que provocó una investigación de oficio por parte del Ministerio Público y querellas por parte de la oposición que apuntan a tráfico de influencias, fraude al fisco y malversación de fondos públicos. El Jefe de Estado ha conversado del tema con distintas autoridades de gobierno, entre ellas, con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, cuya cartera está en el centro de la polémica.

Pese a que el secretario de Estado pidió la renuncia de Contreras el viernes pasado, inició una investigación y se reunirá el martes con el fiscal Cristian Aguilar Aranela para entregarle antecedentes que podrían ser constitutivos de delitos, el correo que enviaron funcionarios el 2 de mayo a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, también militante de RD, complicó las cosas en el Minvu.

En la comunicación los funcionarios de Antofagasta alertaron a la subsecretaria de los polémicos convenios con la fundación Democracia Viva, ante lo que ella inició las consultas respectivas a la seremía. Sin embargo, no fue hasta que el caso explotó en la prensa cuando la autoridad instruyó un sumario administrativo, el pasado 16 de junio. Más de un mes después de que tuvo conocimiento de los antecedentes.

Adicional a eso, hay versiones encontradas en el Ministerio respecto de si Rojas advirtió o no a Montes sobre la complejidad del caso denunciado por los funcionarios. Lo que ha dicho el ministro es que no tuvo conocimiento de los detalles y que encargó a la subsecretaria, como jefa de servicio, que hiciera las gestiones pertinentes. Pero ayer todo se enredó más cuando el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, dio a entender que Montes sí estuvo al tanto.

Fueron esas declaraciones, que encontraron una dura reprimenda del propio Montes y de otros dirigentes del Partido Socialista, las que avivaron las presiones tanto desde la oposición como desde algunos sectores del oficialismo para que la subsecretaria deje su cargo. Un escenario del que La Moneda está consciente, donde reconocen que la situación de Rojas es complicada.

Si desde la DC, la derecha y Demócratas han pedido explícitamente al Presidente Boric que le pida la renuncia a Rojas, en el propio gobierno hay ministros que creen que la subsecretaria no resiste en el cargo. Más aún cuando fue el propio Latorre el que hizo de esto una guerra de Rojas versus Montes.

Sus declaraciones cayeron pésimo en el gobierno y también en el PS, desde donde han salido a blindar en bloque al ministro de sus filas. “El problema aquí no es el ministro Montes, el tema es saber qué ocurrió en este caso y ahí determinar los distintos niveles de responsabilidad (...). Ayer conversé con el senador Latorre (RD), porque todos tenemos que colaborar para que esto se solucione prontamente, necesitamos proponer medidas para que esto no vuelva a ocurrir”, dijo esta mañana la timonel PS, Paulina Vodanovic.

Personeros del gobierno del Socialismo Democrático aseguran que sería totalmente injusto que el secretario de Estado pague los costos políticos por un caso que, a su juicio, es responsabilidad de un partido del Frente Amplio, reavivando así la pugna generacional que ha marcado la convivencia entre las dos coaliciones que sustentan la administración del Presidente Boric.

Eso cobra más relevancia, dicen esas fuentes, porque hay varios en el oficialismo que han sacado al pizarrón al Frente Amplio recordándole los estándares con que ellos midieron, por ejemplo, casos de platas políticas en el pasado. En esa línea, el senador socialista José Miguel Insulza afirmó hoy en radio ADN que la “superioridad moral” que defendió ese sector en sus orígenes no fue más que un lema para sacar ventajas políticas.

“La subsecretaria no resiste el cargo”, dijo -en tanto- esta mañana el también senador socialista Fidel Espinoza, mientras que su par Alfonso de Urresti indicó respecto a Latorre que “es irresponsable enlodar al ministro”.

Para algunos, la disputa con RD toma ribetes más históricos. Entre los diputados recuerdan que los dirigentes del partido “festinaron” con la crisis del PS cuando se develaron los nexos del exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera con el narcotráfico. El mal momento de los socialistas, aún en la retina de varios militantes, allanó el camino -explican- al fortalecimiento de colectividades como RD. Por eso mismo, las dirigencias no han dudado en alinearse con Montes, en un conflicto donde los cuatro implicados -por acción u omisión- pertenecen a las filas del partido más longevo del Frente Amplio. Así las cosas, la presión para una eventual salida de Rojas del cargo no ha cesado y en el PS miran con atención los movimientos del senador Latorre.

En La Moneda están monitoreando el asunto y ha sido conversado en detalle puertas adentro. En el Ejecutivo dicen que la continuidad de Rojas en este momento depende de cuánto aumente la presión del propio oficialismo para removerla. Asimismo, miran con atención las acciones de fiscalización que impulsa la oposición y que podrían dejar en una posición compleja a Montes. Chile Vamos ha apuntado a impulsar -por ahora- una interpelación y una comisión investigadora, pero no se descartan otras como una acusación constitucional en contra del ministro.

Fuentes del gobierno, de hecho, aseguran que en orden a proteger a Montes la única opción es la salida de Rojas, incluso recuerdan que se estarían configurando las mismas condiciones que terminaron con la salida del subsecretario de Redes Aistenciales, Fernando Araos, la semana pasada, por la crisis hospitalaria. Su remoción terminó descomprimiendo y apuntalando la gestión de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Pero en el comité político, hasta ahora, ese convencimiento aún no se instala. Fuentes que han conocido de las reflexiones en ese espacio aseguran que, hasta ahora, no ven un cuadro que obligue a removerla, sobre todo, porque entienden que esta crisis no se terminará de un día para otro, que se extenderá por varias semanas y que, por tanto, hay que ir administrándola día a día.

Esta mañana el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, fundador de RD, se refirió por primera vez al caso. Aseguró que es un asunto grave, que les duele como militantes de esa colectividad, pero también respaldó la gestión de Montes y Rojas. “Tanto del ministro Montes como de la subsecretaria Tatiana Rojas tengo la mejor impresión del trabajo que han realizado (...). A ambos los considero tremendamente buenos elementos para la gestión del gobierno, y serán obviamente quienes estén investigando esta situación administrativa quienes dilucidarán esta responsabilidad. Pero al menos lo que tengo conocimiento es que, tanto el ministro como la subsecretaria, levantaron todas las alertas correspondientes”, dijo el secretario de Estado.

Si se van a tomar o no medidas, dicen en el Ejecutivo, podrían decantar después del fin de semana largo. Sobre todo, porque se espera que el Presidente Boric y la ministra Vallejo retornen a Santiago el día martes, mientras que la ministra del Interior Carolina Tohá, quien se encontraba con días libres, retomó esta jornada su agenda debido al sistema frontal de lluvias.

Fuentes de Palacio, en todo caso, no descartan que se revalúe el retorno anticipado del Mandatario, más que por la crisis del Minvu, por la compleja situación que vive la Región Metropolitana con el frente de mal tiempo.