“Te tengo un proyecto que involucra lucas allá en Antofagasta”: Los chats de Daniel Andrade con la concejala RD Paz Fuica en la génesis del caso líos de platas

El 28 de agosto pasado, funcionarios de Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta el departamento de la concejala de Antofagasta, Paz Fuica (RD) para incautar su teléfono y computador en el marco de la investigación del denominado caso líos de platas. Esa diligencia expondría una serie de mensajes entre la otrora jefa de gabinete del seremi de Vivienda, Carlos Contreras, con el presidente de la Fundación Democracia Viva: Daniel Andrade.

El intercambio de mensajes a través de WhatsApp está relacionado al ofrecimiento de Andrade de un proyecto a Fuica, el cual -según los mismos textos- correspondía a los posteriores convenios alcanzados entre la fundación y la seremi de Vivienda de Antofagasta. Mensajes que fueron analizados desde la primera vez que ambos militantes de Revolución Democrática (RD) comenzaron a hablar el 2019, mientras Fuica se desempeñaba como encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, forma en la que se presentó por mensajes al entonces pareja de la parlamentaria.

Desde esa fecha el presidente de Democracia Viva y la concejala, según consta en el expediente de Fiscalía, hablaron en muy pocas ocasiones. Eso, hasta las nueve de la mañana del 19 de julio de 2022, cuando Andrade envió un mensaje a Paz Fuica.

Daniel Andrade: “Holii Paz, ¿Cómo estás?. Oye puedes hablar hoy un ratito?. Te tengo un proyecto que involucra lucas que te podría interesar allá en Antofagasta”.

Paz Fuica: “Hola Dani. Me interesa. Te llamo”.

Daniel Andrade: “Holi. Te llamo”.

Aquella fecha corresponde a tres meses antes de que la Fundación Democracia Viva firmara los convenios con el Minvu regional por $426 millones en el marco del programa de Asentamientos Precarios para mejorar las condiciones de los campamentos de Antofagasta.

La alegría de la concejala

Horas más tarde la conversación fue retomada a través de mensajería, de lo que se desprende que la llamada que tuvieron estaba relaciona a los convenios entre la seremi de Vivienda y las fundaciones. Y es que, según consta en el informe policial, a las 16 horas Andrade le envió a Fuica un borrador del “Protocolo para Suscripción Convenios con Instituciones privadas sin Fines de Lucro”.

Paz Fuica: “El otro día me junté con Carlos (Contreras) a almorzar y estuvimos hablando de esto porque justamente es una alternativa para poder ingresar a trabajar al Minvu, justamente en la supervisión de los programas de las fundaciones en estos convenios de colaboración, ¡eh eh eh!, pero no cacho, como no se si podemos hablar”.

Daniel Andrade: “Hablemos más rato”.

Paz Fuica: “Oks”.

Después de eso, Andrade nuevamente reenvía a la concejala el “Protocolo para la Suscripción de Convenios”. La conversación se retoma el 31 de julio de 2022.

Daniel Andrade: “Oye tengo novedades. No del todo certezas, pero novedades respecto al convenio con el Minvu. Con la Seremi. Podí hablar por fono?”.

Paz Fuica: Hola. Estoy con mi familia ahora te tinka tipo 7 u 8?”

La siguiente conversación entre el otrora presidente de Democracia Viva y la concejala de Revolución Democrática en Antofagasta hablaron el 9 de agosto de 2022, cuando Andrade comenzó a pedir contactos de personas que pudieron trabajar en el proyecto, todos ligados a RD.

Daniel Andrade: “Holii. Sorry la hora. Cuando puedas mándame el contacto del cabro que me comentaste para la pega de vivienda”.

Paz Fuica: reenvía el contacto de David Figueroa.

Daniel Andrade: “Gracias. avísale que lo voy a llamar. Él es de RD cierto?”.

Paz Fuica: “Si de RD”.

Daniel Andrade: “Gracias”.

Daniel Andrade: “Holii. Me dijo que estaba en una pega bkn. En una fundación de Calama”.

Daniel Andrade: “Se te ocurre otra persona?”.

Paz Fuica -a través de un audio-: “Bueno estaba mirando la amplitud de gente que tenemos en el chat del territorio de Antofa y se me ocurren 4 personas, entonces no sé cuales te tinca, una podría ser la Eli, la Eli es muy bakan y está muy activa en el territorio a propósito del movimiento feminista Antofagasta, entonces ella podría ser, es bien power, es como ordenada, ha estado a cargo de varias actividades, pero es Educadora de Párvulos. Esta también su pareja Jorge, el Jorge es Psicopedagogo, también trabaja en JUNJI, también es super comprometido, es el que ha estado más Brígido en todas las actividades este último tiempo, podría ser él”.

“También podría ser el Jean Villalobos, el Jean creo que es egresado de arquitectura y también es militante y esta como muy interesado en trabajar como en la parte más comunitaria, de hecho ahora no se si es coordinador de territorio. Bueno el Jean”.

“El Seba Marco, es abogado, entró hace poco, es ex PS, y este loco me reemplazó a mi cuando trabajé en la Intendencia en el plan de campamento, del gobierno anterior. Entonces podría ser esta gente, y este gallo es abogado. Ehh, se me ocurren estas personas. También pensaba en la Romi Avalos, pero ya como que en el partido no se si le ponen tantas fichas, pero la Romi tiene full carisma y tiene capacidad de liderazgo cachay y coordinación, estuvo harto trabajando en las ollas comunes, sobre todo en una población, la Romi es profe, yo también la recomendaría, ella tiene harta llegada al territorio, claro tiene ideas que a veces no van en la misma línea del resto y tiene como un drama con el lote Cata Pérez, Carlos, Paula, entonces no se, pero a mi ella me gusta, creo que a pesar de todo ella igual es un buen elemento”.

Daniel Andrade: “Mándame el contacto de los 4 si puedes”.

Paz Fuica: “Si le preguntas al equipo dipu, probablemente te van a decir Jean. Ahí hay más fichas”.

La preocupación de Andrade

Ya en septiembre, un mes antes de que se firmara el primer convenio entre la seremi de Vivienda y Democracia Viva, Paz Fuica, quien entonces ya trabajaba en la institución como jefa de gabinete de Contreras, le escribió al presidente de la organización.

Paz Fuica: “Dani puedes tener una reunión el jueves a las 11″

Daniel Andrade: “Reviso. Para que vaya la Pauli que es la persona del área específica que va a llevar esto adelante”.

Paz Fuica: “Oka, no hay problema”.

Daniel Andrade: “Esto significa que jurídico dijo que estaba todo ok?”.

Luego de esto y de varias conversaciones relacionadas a la reunión a la cual debía asistir Andrade, la expareja de Catalina Pérez le escribió nuevamente a Paz Fuica el 26 de septiembre.

Daniel Andrade a través de un audio: “Oye Paz te escribía porque mira estamos un poco preocupados nosotros desde la fundación, igual 10 conversé con Carlos el otro día en el carrete acá en Santiago, estamos preocupados porque como que SERVIU nos dijo como que toda la wea era para infraestructura principalmente cachay, y no mucho lo que habíamos conversado antes y Carlos me dijo un poco que él cree que en el SERVIU como que nos quiere espantar del convenio para que no lo hagamos, entonces Carlos me dijo que lo conversáramos esta semana pero a la vez SERVIU nos esta apretando para que cerremos el trato po cachay. Entonces quiero ver bien como 10 hacemos con ese tema, a ver si lo podemos resolver luego, vale?”

Paz Fuica: Sii, yo te llamé el sábado, pero después Como que no seguí insistiendo y después en la tarde ya me olvidé honestamente Dani, pero sí, veámoslo en la tarde si yo hoy día estoy conversando con todas las fundaciones porque ehh, el acuerdo es con el SEREMI, no con el SERVIU cachay, ellos están presionando para la firma pero nosotros ya les dijimos que habían unas cosas que habían que afinar primero antes de la firma cachay, no se si te puedo llamar más tarde, como tres y media cuatro?”.

Dicho mensaje fueron los últimos relacionados al tema. El 26 de abril pasado volvieron a hablar para coordinar una reunión y para entregar un “saludo de amistad”, según concluye el informe que hoy maneja la Fiscalía y que forma parte de los antecedentes que investiga el Ministerio Público y que durante esta jornada tiene a Daniel Andrade sentado frente a un tribunal, siendo formalizado.