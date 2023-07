Una batalla ganada por el PC: las tensas últimas horas de Patricio Fernández como asesor a cargo de la conmemoración de los 50 años

“Mi persona se ha vuelto un escollo para el buen desarrollo de esta conmemoración. El reto es tan grande e importante, que quisiera pedirle entender mi decisión indeclinable de hacerme a un lado”.

Con esa frase, y a través de una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, hoy el periodista Patricio Fernández puso término a sus funciones como asesor presidencial a cargo de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Lo hizo en medio de fuertes críticas por parte del Partido Comunista (PC) y de múltiples asociaciones ligadas a los derechos humanos. De hecho, 161 de ellas, acompañadas por el diputado PC Boris Barrera, llegaron hasta La Moneda el lunes a exigir su renuncia.

Fernández -cercano en términos personales al Presidente Boric- comenzó sus funciones como asesor en diciembre del año pasado. Primero, según se desprende del Portal de Transparencia, lo hizo desde el Ministerio de las Culturas, pero luego, en abril de este año, pasó a ser asesor directo de Presidencia.

Desde un comienzo, su figura no gustó en parte de la alianza de gobierno. Aunque era un secreto a voces, para parte del PC resultaba incomprensible que, quien estuviera a cargo de esta conmemoración, no fuese alguien directamente relacionado con los crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura.

Si bien el exconvencional hizo frente a esa preocupación durante siete meses, la gota que rebasó el vaso fue la carta que las asociaciones entregaron en La Moneda a principios de esta semana. De hecho, desde el círculo de Fernández han comentado que, luego de esa arremetida, Fernández, aunque con algunas dudas, comenzaba a aceptar su destino.

Antes de la misiva, sin embargo, ya se había levantado un fuerte ruido en redes sociales en torno a una entrevista que el exconvencional dio el 20 de junio a Radio Universidad de Chile. En ella, el sociólogo Manuel Antonio Garretón le consultó si “es posible encontrar mínimos comunes (en el marco de la conmemoración) cuando tienes un porcentaje no menor de la población que te dice: ‘Eso (el Golpe) fue necesario (...)’”.

Ante eso, Fernández respondió: “O sea, ¿cuál creo que es el empeño central al que estamos retados a estas alturas? Tú, la historia, podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el Golpe de Estado. Eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar, con todo el ímpetu y con toda la voluntad, es decir: ‘Okey, tú, los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese Golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio’”.

A raíz de esa entrevista, las asociaciones de derechos humanos, respaldadas por el PC, acusaron que el periodista “de manera muy liviana ha eludido condenar el Golpe de Estado sedicioso realizado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros y que puso fin a la institucionalidad democrática del país″.

Pese a las presiones, el escritor -quien mantuvo conversaciones constantes con Boric- recibió un fuerte apoyo por parte del Socialismo Democrático. “Me parece que lo expresado por Patricio Fernández no es constitutivo de ninguna afrenta al respeto, promoción y defensa de los derechos humanos. Sus comentarios pueden dar origen a una discusión política, pero no son negacionistas. Como PS, en ningún caso apoyaríamos aquello. Por el contrario, convertirnos en censores y atentar contra la libertad de expresión no es parte de nuestro accionar político”, dijo ayer la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Y no solo eso, sino que, ayer por la tarde, el propio Presidente Boric le dio retweet a una publicación de él, en que se defendía de las acusaciones en su contra. Por lo mismo, su carta de renuncia pilló por sorpresa a algunos de quienes trabajan con él en la conmemoración que alista el gobierno.

En todo caso, las críticas no apuntaron exclusivamente a sus dichos. La diputada PC Lorena Pizarro cuestionó directamente su desempeño como asesor a cargo de la conmemoración. “Resulta inaceptable que no exista, hasta ahora, una propuesta clara de parte del gobierno respecto a lo que significa conmemorar 50 años del Golpe de Estado cívico militar”, dijo en un punto de prensa en el Congreso realizado el martes.

Sobre la salida del asesor, el Presidente Boric sostuvo en un punto de prensa que “las agrupaciones de memoria y derechos humanos han sido las principales responsables de que en Chile hayamos logrado avanzar en un poco, aunque sea un poco, porque todavía es insuficiente, de justicia respecto a las atrocidades que cometió la dictadura militar (...). A esas asociaciones, a su lucha histórica, a su perseverancia, todo mi respeto”.

“Dicho eso”, agregó el Mandatario, “acá no tenemos que entrar en peleas entre quienes tenemos convicciones que apuntan hacia la misma dirección. Yo no tengo ninguna duda, porque lo conozco, que Patricio Fernández es una persona que (...) jamás justificaría el quiebre de la democracia en un Golpe de Estado. Pero él entiende, y así lo hace ver en su carta, que si su figura en este momento se constituye en un obstáculo para que las actividades en conmemoración del Golpe de Estado (...), él decide dar un paso al costado. Eso yo lo valoro, valoro su trabajo, valoro su reflexión y no tengo ninguna duda de sus credenciales democráticas ni de su convicción en contra del quiebre de la democracia”.

“Saludo la decisión del Presidente”

Como sea, hoy el PC celebra. Por ejemplo, la diputad Carmen Hertz (PC) sostuvo que “entendemos que esta renuncia (...) significa haber oído a quienes hemos sido las y los protagonistas del drama y la tragedia que vivió nuestro país desde el Golpe de Estado en adelante. Hemos dicho con toda claridad que quien este a cargo de la conmemoración de los 50 años, que no es una banalidad ni se trata de una suma de eventos artísticos culturales a realizar porque es un hecho político (...), tiene que ser alguien que tenga, por un lado, una trayectoria ligada a la lucha, defensa y promoción de los DDHH, a la lucha contra la impunidad, y que no tenga un atisbo del negacionismo post-moderno que permea a muchos sectores de nuestra sociedad”.

Sin embargo, la salida de Fernández no soluciona lo que, en el fondo, aqueja al PC. En ese sentido, la diputada Pizarro enfatizó que “aquí hay que avanzar, de una vez por todas, en medidas que permitan que esta conmemoración sea un aporte concreto a las garantías de no repetición, un estado que se robustezca en relación a las fuerzas armadas, educación, todo lo que significa ese nunca más”.

Asimismo, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) manifestó que “las organizaciones de derechos humanos y también sindicales fueron claras al señalar que no es posible que se busque el ‘empate’ histórico realizando un revisionismo de los hechos ocurridos durante el gobierno del Presidente Salvador Allende y el posterior Golpe de Estado y dictadura cívico-militar. Eso no lo vamos a aceptar y mucho menos viniendo de alguien cuya tarea era justamente conmemorar este hecho histórico (...). Mantener su puesto no era tolerable, mucho menos después de los últimos antecedentes que surgieron durante el día”.

La parlamentaria hizo referencia a una nota publicada por La Tercera, en que se mostraban algunas reflexiones que Fernández hizo en 2019 en torno al Golpe de Estado. “Apoyar el Golpe de Estado en 1973 es algo comprensible -se vivían tiempos de mucha tensión y nadie sabía lo que vendría- pero votar que Sí 15 años después para que el dictador siguiera en el poder, a sabiendas de lo ocurrido, es un pecado de la derecha muy difícil de excusar”, publicó en Twitter en dicho año.

Cuestionado en ese momento, incluso reafirmó sus dichos: “Sí (es comprensible apoyar el Golpe). Eran tiempos rabiosos, se amenazaban unos a otros con medidas violentas. De haber tenido edad, yo sin duda habría sido de la Unidad Popular y quizás hubiera deseado la revolución armada. De modo que otros desearan el golpe me resulta comprensible. Otra cosa fue el Sí a Pinochet en 1988″.

Por su parte, Boris Barrera sostuvo que “saludo la decisión del Presidente de aceptar la salida de Fernández. Pero, dentro de todo, creo que lo más importante es que en el comunicado de prensa que salió, se valora y reconoce la labor que han jugado las organizaciones de derechos humanos en la búsqueda de un poco de justicia, en la lucha contra la impunidad (...). Lo que esperamos es que la próxima persona que pueda asumir está responsabilidad sea una persona que esté a la altura del cargo”.

En paralelo a estos cambios, se conoció la llegada del sociólogo Manuel Guerrero Antequera hasta el segundo piso de La Moneda como jefe de Contenidos, en reemplazo de Andrea Reyes, quien presentó su renuncia esta semana. Su arribo es una señal importante para el PC, puesto que su papá, Manuel Guerrero Ceballos, quien era militante de la tienda, fue asesinado en manos de agentes del Estado durante la dictadura, en el marco del Caso Degollados. “Es una gran persona, habiloso, ilustrado, un gran intelectual. Excelente designación”, comentó la diputada Hertz.