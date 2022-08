Viruela del Mono: Colmed pone presión al Minsal y lo oficia para saber “si está en el plan acceder a vacunas”

A través de un oficio enviado a la ministra de Salud, Begoña Yarza, el doctor Marcelo Acevedo, secretario general del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico, planteó durante el día de hoy la preocupación del gremio por la propagación de la viruela de mono en el país. Asimismo, solicitó a la cartera información respecto del plan de inmunización para enfrentar los contagios y las gestiones que se están realizando para la adquisición de las dosis necesarias para hacer efectivo el plan.

Aunque la viruela del mono no es una enfermedad nueva -el primer caso humano confirmado fue en 1970- el mundo mira con preocupación la rápida propagación de este virus. De hecho, el pasado 23 de julio la OMS decidió darle el estatus de “emergencia de salud pública de interés internacional” (PHEIC, por sus siglas en inglés), que es el nivel más alto de alerta de la organización y el mismo que actualmente tiene el Covid y que equivale al de pandemia.

Solo era cosa de tiempo para que se detectara un caso en Chile y eso ocurrió finalmente el pasado 17 de junio, cuando el Ministerio de Salud informó del primer caso de esta enfermedad en la Región Metropolitana. Desde entonces, el país ya suma 55 casos confirmados.

“Con preocupación observamos que el virus se propaga por nuestro país, sin que hasta ahora se haya informado clara y masivamente a la población sobre los efectos de esta enfermedad y las medidas de protección que se deben tomar. Tampoco conocemos los planes de la autoridad respecto de la vacunación, la que países como España, Canadá, Estados Unidos, y el Reino Unido se encuentran realizando hace varias semanas entre la población de riesgo”, detalla el oficio enviado durante esta jornada que pone presión a las gestiones de la cartera que encabeza Yarza.

La presidenta del Colmed Santiago, Francisca Crispi, asegura que dado al alto número de casos de viruela del mono del país, es necesario que las autoridades sanitarias confirmen las gestiones que se están realizando para frenar la propagación: “No ha sido claro cuál es plan ministerial, si es que se descarta la vacuna o si es algo que está en el plan poder acceder a las vacunas. Sobre la estrategia de comunicación de riesgo, nos preocupa harto que exista una estrategia dirigida que pueda entregar información con más claridad y certeza a la ciudadanía sobre esta enfermedad”.

Para controlar los contagios, la Subsecretaría de Salud Pública dispuso un plan y el 10 de junio envió una actualización del protocolo, según el cual los casos confirmados deben realizar un aislamiento en uno de los 29 hospitales de referencia definidos por la Autoridad Sanitaria Regional, hasta que se caigan todas las costras que producen la enfermedad. Es decir, la persona contagiada se debe mantener en cuarentena hasta que exista tejido nuevo en las lesiones, periodo que podría extenderse hasta 21 días.

Respecto de la inmunización contra la viruela del mono, el Minsal afirma en su sitio web que “las vacunas contra la viruela ya no están disponibles en el mercado. Existe una vacuna que se desarrolló para la viruela símica (MVA-BN), siendo aprobada en 2019, pero aún no está ampliamente disponible. La OMS está coordinando con el fabricante para mejorar el acceso a esta vacuna. Debido a que la infección por la viruela símica es inusual, no se recomienda la vacunación universal”.

Frente a la escasa producción de vacunas contra la viruela del mono y la explosiva propagación del virus el mundo, el Colmed le solicita a la cartera sanitaria hacer las gestiones necesarias para poder asegurar un eventual plan de inmunización.

“Sabemos que, dadas sus características de contagio, la propagación de la viruela símica podría contenerse mejor que el Covid-19, y que los índices de mortalidad hasta ahora han sido bajos. Sin embargo, hacemos un llamado a la autoridad para realizar todos los esfuerzos para contar con las vacunas necesarias para proteger a la población de mayor riesgo, y para informar adecuadamente y sin eufemismos sobre un problema de salud pública que es posible enfrentar con el menor costo posible para las personas, si se toman los resguardos necesarios y a tiempo”, señala el gremio en el documento.

Consultados por La Tercera PM, desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) aseveraron que han explorado las alternativas de vacunas para la viruela del mono disponibles a nivel internacional, tanto directamente como a través de las representaciones comerciales y embajadas de Chile en el exterior.

“En caso de resultar sanitariamente oportuno, el Estado de Chile podrá suscribir los acuerdos de suministro para adquirir un stock de vacunas que permitan inocular a la población objetivo que defina la autoridad sanitaria”, sostuvo el subsecretario José Miguel Ahumada.

Por otro lado, el Programa Nacional de Inmunizaciones y el Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) del Ministerio de Salud ya están debatiendo la recomendación sobre la vacuna. De hecho, en el acta de la reunión del mes pasado, el organismo planteó revisar este tema durante julio. Así, el grupo está terminando de afinar su recomendación y su conclusión debería estar disponible los próximos días.