¿Y después de CGE? Gigantes chinas apuestan por concesiones hospitalarias y consolidar posición en energía

Esta mañana, el mercado eléctrico se remeció con una noticia que llegó desde Madrid, España. La empresa española Naturgy anunció la venta del 96,04% de la distribuidora eléctrica chilena CGE -la mayor por número de clientes- a la empresa china State Grid International Development Limited (SGID) en US$3.000 millones.

Se trata de la mayor operación de compra del año del país y viene a consolidar la posición de China en el mercado eléctrico local. Esto, luego que hace solo unos meses la gigante china adquiriera Chilquinta por US$2.230 millones.

En los últimos tres años, seis conglomerados de China han cerrado la compra de empresas chilenas por US$11.605 millones, según un revisión realizada por La Tercera PM. Aquí, sus intereses son variados: van desde la minería y energía hasta la acuicultura. De hecho, una de las grandes operaciones que recuerdan en la industria salmonera ocurrió en 2018, cuando el empresario Isidoro Quiroga acordó la venta de Australis Seafood en US$819 millones a la filial del grupo chino Joyvio, Food Investment SpA. Joyvio es la dueña de Lenovo.

Pero el gran acuerdo que aún se tiene memoria en el mercado bursátil ocurrió el 3 de diciembre de 2018, cuando la gigante Tianqi cerró la compra del 24% de la propiedad de SQM, sellando el fin de la histórica alianza entre Julio Ponce Lerou con Nutrien en la minería no metálica. La operación alcanzó la suma de US$4.070 millones.

¿Cuáles son los próximos pasos de las empresas chinas en Chile?

Mauricio Benítez, director Internacional de BDO y profesor titular de la USACH, explica que los sectores que más interés despiertan a los inversionistas chinos son energía, infraestructura y minería. "Creo que lo que viene fuerte también es inversión en energía renovable no convencional, como la energía solar y eólica, pero algo importante también será todo lo que tiene que ver con licitaciones y concesiones en infraestructura pública”. “Esta es una clara demostración de que China invertirá en estas industrias. La infraestructura es justamente lo que más necesitamos ahora y es el siguiente paso en Chile”, concluye.

Por su parte, el director (s) de InvestChile, Juan Araya, sostiene que “el anuncio de hoy y la anterior adquisición de Chilquinta por la misma State Grid, confirman que el sector energético chileno despierta gran interés entre las empresas chinas, ya que les permite crecer más rápido en tamaño y participación de mercado. Además, valoran las condiciones favorables que tiene Chile para el desarrollo de energías renovables no convencionales y el potencial de la cartera de transmisión”, acota.

De igual manera les interesan los proyectos de infraestructura, especialmente la cartera de concesiones públicas, donde -a pesar de ser un sistema nuevo para ellos- ya están participando activamente, como lo vimos en la licitación de los hospitales del Maule.

Otro sector de interés es la industria alimentaria, ya que en China hay mucha demanda por alimentos naturales y de alta calidad; y también servicios globales e infraestructura tecnológica, sector en el que Chile se posiciona como un hub digital en Latinoamérica. Prueba de ello son las inversiones de Huawei para la instalación de Centros de Datos, o la llegada de empresas como Didi y Mobike.

Juan Esteban Musalem, presidente de la Cámara Chileno-China de Comercio, Industria y Turismo (Chicit) explica que la compra de CGE por parte de State Grid “es una excelente noticia, en varios sentidos. Primero, refleja que el movimiento en materia de adquisiciones de activos no se ha detenido a pesar del escenario actual de pandemia. Y segundo, que Chile continúa ofreciendo importantes oportunidades de negocio para las empresas chinas, sobre todo en el ámbito de las energías renovables y de la transmisión eléctrica”. “China será posiblemente el único país que registre un crecimiento durante el presente año, en parte por el gran dinamismo y capacidad de sus grandes empresas. Que nuestro mercado logre insertarse dentro de esa lógica, solo viene a potenciar un círculo virtuoso que nos beneficia a todos”, acota.

Emisario y carta

El pasado 26 de agosto, La Tercera PM detalló el activo lobby de empresas del gigante asiático por sumarse al programa de inversiones en obras públicas del “Plan Paso a Paso Chile se Recupera”. La iniciativa es impulsada por el Presidente Sebastián Piñera y considera un paquete de inversiones por US$34 mil millones y que pretende generar cerca de 250 mil puestos de trabajo.

Las conversaciones han seguido su curso y ahora las empresas chinas buscan armar consorcios para profundizar su relación con Chile. A modo de ejemplo, el pasado 11 de noviembre, el presidente de China Energy Co., Ltd -también conocida como Energy China- Dong Bin envió una carta al representante de la Cámara de Empresas Chinas en Chile (CECC), Carlos Salazar, en calidad de “Comisionado Internacional". En ésta le solicitó coordinar reuniones “a fin de facilitar y establecer oportunidades de inversión, negocios y cooperación” en el marco del proceso de licitaciones que busca reactivar el gobierno.

“Con base en el “Plan Paso a Paso, Chile se Recupera”, Energy China tiene mucho interés en participar en los proyectos de transmisión de energía del gobierno chileno”, consignó la misiva que será presentada en los próximos días a las autoridades chilenas.

Según trascendió, China Energy Co. Ltd. se encontraría en avanzadas conversaciones con compañías locales para cerrar un acuerdo que les permita constituir un consorcio en Chile para postular a la licitación del proyecto de línea de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre. La iniciativa -que es también conocida como la “línea de la descarbonización”- despierta interés entre grandes distribuidoras y requiere una inversión superior a US$1.000 millones.

Otra empresa que también tiene sus ojos puestos en Chile es Shanxi Construction Investment Group Co., Ltd. (SCIG). La gigante asiática busca ingresar al país de la mano de las concesiones hospitalarias. La compañía que -a diferencia del caso anterior- no pertenece a Cámara de Empresas Chinas en Chile (CECC) ha mostrado activo interés en participar de la licitación de los hospitales de La Serena y Coquimbo.

El objetivo al que apunta la compañía no es solo levantar la obra gruesa de los recintos, sino que proveer de los insumos médicos que se requieren para la operación y entregar una propuesta integral a los requerimientos del sistema de salud. Todo ello en línea con las necesidades de habilitar hospitales en medio de la emergencia sanitaria por el Coronavirus.

Su arribo al negocio de concesiones se concretaría de la mano de Pizzarotti -compañía italiana especialista en construcción e ingeniería- la cual mantendría conversaciones que apuntan a levantar un consorcio para postular como candidato para la concesión de hospitales.

Fuerte crecimiento

Según cifras del Banco Central, el stock de inversiones chinas en nuestro país ha aumentado progresivamente desde 2013. Al cierre del primer semestre de 2020 la cartera de InvestChile contaba con proyectos por un monto de US$ 4.469 millones.

Solo en 2019, la cartera de proyectos de compañías chinas que InvestChile apoya -y que están en distintas etapas de desarrollo- creció un 167%, alcanzando los US$4.852 millones.

“El monto no solo habla del acelerado interés chino por nuestro país (en 2016 la cartera contaba solo con cinco proyectos por 310 millones de dólares), sino que transformó a China en la primera fuente de capitales de nuestra cartera. Y el interés no ha cesado. Incluso bajo el contexto de la crisis sanitaria, se han incorporado cinco nuevos proyectos chinos este año, y hoy trabajamos apoyando cerca de 30 proyectos de ese país”, explicó Araya de InvestChile.