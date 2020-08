El apetito (y lobby) chino que se abrió con el millonario plan de reactivación por la pandemia

El pasado domingo 16 de agosto, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó el programa de inversiones en obras públicas del “Plan Paso a Paso Chile se Recupera”, una iniciativa que considera inversiones por US$34 mil millones y que pretende generar cerca de 250 mil puestos de trabajo.

La noticia confirmó las intenciones del Ejecutivo de reactivar la economía, la que se ha visto fuertemente afectada por la pandemia. De hecho, recientemente, el Banco Central informó que la actividad económica en el país sufrió una caída récord al disminuir en un 14,1% durante el segundo trimestre de 2020 con respecto al mismo período del año anterior, siendo el peor registro desde la crisis económica de 1982, cuando el PIB fue de -13,6%.

Entre brokers e inversionistas que viajan por el mundo buscando oportunidades para afianzar negocios, era cuestión de tiempo que el gobierno anunciara un plan de reactivación; por lo mismo, la noticia no fue una sorpresa. En ese contexto, nueve días antes del anuncio del mandatario, Zhang Pu, presidente de la Cámara de Empresas Chinas en Chile (CECC) y gerente general del China Construction Bank en Chile, envió una carta a un grupo de autoridades para expresar formalmente el interés de grandes corporaciones de su país en participar en las próximas licitaciones públicas.

El gremio -constituido en abril de 2019- envió la misiva directamente a los ministros de Economía, Lucas Palacios; Energía, Juan Carlos Jobet; y Obras Públicas, Alfredo Moreno. Asimismo, próximamente se la enviarán a la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.

En su carta redactada en inglés -a la que tuvo acceso La Tercera PM- el gremio sostuvo que “entre los objetivos que se ha planteado la naciente asociación, destacan el servicio a sus miembros y la búsqueda del desarrollo común. También se intentará crear un puente y un vínculo para la cooperación económica y comercial entre los dos países y los intercambios culturales que existen entre ellos”.

Más directo en sus intenciones, el gremio señaló: “CECC tiene mucho interés en participar a través de sus socios en proyectos estatales, basados en el Plan Paso a Paso en áreas de obras públicas, energías renovables, fortalecimiento de infraestructura, como carreteras, caminos, puertos, aeropuertos, agua potable, regadíos y embalses, hospitales, clínicas, establecimientos educativos, transporte público, parques y centros deportivos y culturales, redes digitales nacionales e internacionales, inversiones regionales y comunitarias en la mejora urbana y barrial”.

En su carta, el presidente del gremio también destacó que la agrupación es integrada actualmente por grandes corporaciones de ese país, como China Construction Bank; Bank of China; China Council for the Promotion of International Trade; China Railways International Group Co. Ltd.; China Harbour Engineering Company Ltd.; Pacific Hydro Chile; Huawei; Moutai y el Centro de Beijing.

La Cámara de Empresas Chinas en Chile (CECC) reveló también a las autoridades que ha encomendado a Carlos Salazar Aros coordinar con los diferentes estamentos públicos una serie de reuniones para “establecer inversiones, negocios y/o oportunidades de cooperación” en los próximos días. Salazar es master of International Business & International Politic de la Shanghai University of Finance and Economics, y anteriormente fue Comisionario Internacional para América Latina y Asia Pacífico del Distrito de Dongcheng de Beijing.

Reuniones ya fijadas

Las gestiones han comenzado a dar frutos y para el jueves 3 de septiembre a las 15 horas -3 de la mañana, hora de China- una serie de ejecutivos tiene agendada una reunión con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Se trata de la primera de cuatro citas que pretenden realizar con autoridades chilenas a raíz del anuncio del plan de reactivación.

¿Quiénes participarán de la cita? Se trata de nueve empresas vinculadas a la construcción y proyectos de ingeniería que se conectarán a través de la plataforma Teams de Microsoft de videoconferencias.

Según trascendió, a la reunión asistirían: Wang Hui, director general de Sudamérica de China Railway International Group Co.; Fu Xuanqiang, director en Chile de China Railway Construction International Group Co.; Jin Wenmo, director general de China Gezhouba Group Company y Li Hu, subgerente de CHEC Chile office de China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC), entre otros. También se sumará Liu Xueming, deputy general manager de China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) y Dong Yandong, Deputy General Manager de Shanxi Construction Investment Group Co., Ltd. Ambos se conectarían desde Beijing.

En particular, el interés de dialogar con Obras Públicas radica en la abultada cartera de proyectos por licitar. El pasado 20 de agosto, el MOP, junto a Minvu, Minagri y MTT, publicó 150 llamados a licitación que suman un monto total de inversión mayor a los 150 mil millones en el marco del Plan Paso a Paso Chile se Recupera. Según destacó Moreno en aquella ocasión, “en nuestro ministerio significa invertir un 50% más, nosotros tenemos mil proyectos este año y el próximo tendremos 1.700. Es una inversión histórica”.

Durante los últimos años, las empresas chinas han consolidado su posición en Chile. Sus inversiones son variadas y abarcan desde el comercio a la industria salmonera, pasando por el sector de energía y minería. De hecho, la mayor operación se gestó en diciembre de 2018, cuando Tianqi concretó la compra del 24% de la propiedad de SQM, -una de las mayores mineras no metálicas del mundo, ligada a Julio Ponce Lerou- en US$4.070 millones.

Un mes antes, -a fines de noviembre- Joyvio, filial del conglomerado Legend Holdings Corporation -una de las propietarias de la empresa de tecnología Lenovo-, acordó la compra de la salmonera Australis SeaFoods en US$880 millones. A su vez, en junio de 2017, la empresa vitivinícola más grande de China, Yantai Changyu Pioneer Wine, adquirió Bethwines, grupo que incluye a las viñas Indómita, Santa Alicia, Porta y Agustinos, al grupo Bethia, controlado por Liliana Solari y sus hijos Carlos y Andrea Heller.

Las otras citas en agenda

La ronda de reuniones de empresas chinas por el plan de reactivación seguirá con la cartera de Economía. En efecto, la Cámara de Empresas Chinas en Chile (CECC) solicitó la audiencia que se concretaría pasado mañana -28 de agosto- a las 11:36 horas de Chile. En la audiencia -que también será virtual-, se conectará el presidente del gremio Zhang Pu. Además de ejecutivos del Bank of China y del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional.

A diferencia del caso anterior, aquí estaría presente el subsecretario de Economía, Esteban Carrasco acompañado por el Director Ejecutivo de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), Jorge Tapia Rodríguez, y la abogada Pilar Trivelli, asesora del gabinete.

Luego, las citas seguirían con la subsecretaría de Telecomunicaciones y el Ministerio de Energía, cuando se concrete el envío de la solicitud formal. Los ejecutivos que conectarán en la cita con esta última repartición serán Gong Wei, Director General Adjunto de China International Water & Electric Corp; y Tang Jinfei, Director adjunto de Departamento de Desarrollo de Negocios de Chilquinta S.A.

Mientras que en el caso de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, tres son las empresas chinas del área de tecnología que han manifestado interés al gremio por solicitar reuniones con la jefa de la cartera. Las firmas ya han definido que en una eventual reunión se conectarían Tang Hui, vicepresidente de China Huaxin Post and Telecom Technologies Co., Ltd. Qian Hongming, director general de Dahua Technology Chile Spa y ejecutivos de Huawei.

La Cámara de Empresas Chinas en Chile (CECC) tiene poco más de un año de vida. El 10 de abril de 2019 se llevó a cabo una ceremonia de lanzamiento organizada en el Hotel InterContinental en Santiago, en la que participaron el embajador de China en Chile, Xu Bu; el consejero económico y comercial, Liu Rutao y el entonces ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine.