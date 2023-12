“Yo sé que me extrañan”: Karina Oliva no descarta el retorno a la política

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago dispuso las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para la exmilitante de Comunes Karina Oliva, formalizada por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur por su presunta responsabilidad en un delito de fraude de subvenciones con motivo de su fallida apuesta para convertirse en gobernadora de la Región Metropolitana en 2021.

“Al fin después de dos años de una investigación por parte de la fiscalía, nosotros pudimos concurrir para que nos dijeran cuáles son los cargos que se nos imputan”, planteó Oliva a la salida del tribunal este miércoles.

Oliva insistió en su inocencia y se mostró conforme con el plazo de 100 días que se fijó para la investigación.

“Nosotras siempre hemos estado llanas, yo en manera particular, a colaborar, a entregar los antecedentes y espero que ahora durante estos 100 días de investigación se pueda esclarecer la verdad y dejar las confusiones de manera que se han dado durante todo este tiempo”, afirmó.

También quedó sometido a esa medida cautelar su expareja y expresidente de Comunes, Jorge Ramírez, y Camila Ríos, otrora secretaria ejecutiva de la tienda oficialista.

Oliva insistió en que “el Servicio Electoral ha sido contundente en decir que la cuenta está aprobada, que está en regla, que está en norma, que sólo tuvo problemas el administrador electoral de impericias. Y no de actos dolosos”.

De esa forma, Oliva defendió al administrador de la campaña cuestionada, Martín Miranda, para el que la fiscalía solicitó su prisión preventiva en el caso.

La ex candidata acotó que “todos los que tienen un cargo tienen responsabilidad en sus actos, no se los pueden imputar a otros”. “Yo no tengo responsabilidad ni en la nómina de candidatos ni en otros elementos”, recalcó, por su fallida campaña.

Finalmente, no descartó un retorno a la política en caso de un resultado favorable.

“Vamos paso a paso. Yo sé que me extrañan y bueno, ahí veremos qué se hace en adelante. Uno nunca descarta nada”, cerró.