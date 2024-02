Marisol Prado, la psiquiatra que ha liderado el SML en su mayor prueba

A las 07:00 del sábado 3, los equipos del Servicio Médico Legal (SML) de Valparaíso ya habían levantado 19 fallecidos producto de los incendios que habían iniciado el día anterior. En ese momento se dieron cuenta que el panorama era devastador, y que los recursos, tanto humanos como materiales, no iban a ser suficientes para completar la labor que tenían por delante. Esa misma mañana la directora del orgnismo Marisol Prado (55) partió a la zona para liderar los operativos en terreno.

A seis meses de haber asumido a través del sistema de Alta Dirección Pública, la especialista en psiquiatría enfrenta una de los mayores desafíos de su servicio desdes el terremoto de febrero de 2010. Ya son 131 las víctimas fatales del megaincendio que asoló a la Región de Valparaíso el fin de semana pasado y eso pone todo el foco en la delicada labor que debe cumplir el SML, institución encargada de recoger, identificar y entregar los cuerpos a los familiares. Tareas que no han sido fáciles, pues además de tratarse de una cifra de víctimas fatales sin precedentes , las circunstancias trágicas de la muerte complejizan la tarea de tomar muestras. Por eso la profesional apeló al reforzamiento de su equipo con la Unidad de Derechos Humanos, especialista en la identificación de detenidos desaparecidos.

Desde el sábado Prado viaja diariamente a la quinta región. Su jornada empieza muy temprano en la mañana y se extiende hasta la madrugada. Colabora en el trabajo en terreno, encabeza las reuniones de los equipos forenses y asiste a los Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid) de la región.

La directora convirtió la oficina regional en su centro de operaciones a donde diariamente llegan decenas de familiares a identificar a los seres queridos que siguen perdidos. Hasta antes del fatídico fin de semana de los incendios lo habitual era ver a una o dos personas en esos trámites.

También, junto al director regional del Servicio Médico Legal de Valparaíso, Marcos Faundes, Prado ha tenido que coordinar la red forense, es decir, el refuerzo de equipo con el personal de otras sedes y en que en el transcurso de un semana han realizado 125 autopsias.

Quienes conocen a la nueva directora del SML y han sido testigo de su despligue aseguran que lo ha hecho con templanza y menejo técnido.

La doctora Prado llegó al cargo el 7 de julio. Al momento de su nombramiento el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destacó que “cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector público y municipal”.

Rodrigo Bustos, Director ejecutivo amnistía Internacional y cercano a Prado destaca su trayectoria y sostiene que en su cargo tendrá que dialogar con otros actores. “Aquí no va a ser suficiente solo el SML, se requiere un esfuerzo de Estado para las diversas tareas por las catástrofes de los incendios”, dice.

Cuando asumió la dirección del SML, Prado no era una recién llegada al servicio. Trabaja ahí desde hace dos años. Tampoco era una cara desconocida para el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo pues ambos comparten militancia en el Partido Comunista.

“Un fuerte perfil político”

Prado también tiene una larga trayectoria política como militante del Partido Comunista. De hecho, fue la primera mujer en asumir el cargo de presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), en octubre de 1998, muchos años antes de que surgieran liderazgos como el de Camila Vallejo que se hizo conocida desde el mismo espacio.

También fue candidata al sillón municipal de Santiago en el año 2000 y en 2017 intentó llegar al Gobierno Regional de la Región Metropolitana, sin resultados positivos en ambas oportunidades.

Y aunque fue elegida por Alta Dirección Pública, el PC la considera una de las representantes del partido en el gobierno.

Natalia Cuevas, concejala de Recoleta, comuna en la Prado trabajó como directora de un Cesfam, cuenta que “Marisol es una dirigente política muy importante. Fue la primera presidenta (mujer) de la Fech...Bueno, yo soy de una generación que le sigue y la conocemos por su trayectoria. Se destacó desde ese ámbito dirigencial, que después lo traspasó hacia lo que es su área profesional”.

Asimismo, Cuevas asegura que su trayectoria política ha jugado un rol importante “la vida política te prepara para escenarios complejos y de liderazgo, que finalmente se requieren poner a prueba en estos escenarios. Siempre he creído que la política es una herramienta. Por lo tanto, en el caso de Marisol, me parece que es un plus que la posiciona en una labor tan importante como la que tienen que encabezar ahora”.

Con todo, hay funcionarios del servicio médico que tienen una mirada más crítica de su militancia, argumentando que tiene una visión más política que técnica para algunos aspectos. En ese sentido, la comparan con Patricio Bustos, quien también ocupó el cargo de director entre 2007 y 2016 y fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Y es que además de ser un reconocido dentro de la historia del SML, quienes trabajaron con él destacan que pese a sus afiliaciones políticas, mantuvo una perspectiva balanceada y técnica, a lo que atribuyen que haya permanecido en el cargo durante las administraciones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera..