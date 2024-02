Recontrucción de incendios: La incómoda posta que asume la ministra Toro con los pendientes de 2023

A cuatro días de iniciados los devastadores incendios forestales en la región de Valparaíso que hasta la fecha ya han dejado a 131 fallecidos, 372 desaparecidos y más de 1.500 hectáreas consumidas, el Presidente Gabriel Boric ya definió quién será la encargada de la reconstrucción de los incendios forestales en la región.

Se trata de la ministra de Desarrollo Social y Familia (Mideso), Javiera Toro, quien será la encargada de liderar el Comité de Reconstrucción que tiene por objetivo elaborar un plan de reconstrucción y, a su vez, coordinar y comunicar su ejecución.

La nominación de Toro se hizo en base a un reciente decreto incluido en la ley de Presupuesto que establece que “en el caso de que se requieran recursos para financiar la etapa de reconstrucción definida en la ley N° 21.364, las solicitudes de los diferentes servicios públicos deberán ser coordinadas por el Ministro o Ministra de Desarrollo Social y Familia”.

“Para lo anterior, el Ministro o Ministra de Desarrollo Social y Familia constituirá y presidirá el Comité de Reconstrucción integrado por los Ministros o Ministras del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, y de Agricultura; el Subsecretario o Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y cualquier otro ministerio y/o servicio público, que tengan competencia en la respectiva reconstrucción”, añade la ley.

La nominación de Toro por esta vía implica un giro respecto al proceso de anteriores nominaciones presidenciales de encargados de la reconstrucción y también pone a Toro en una delicada situación, pues este es el tercer proceso de reconstrucción que asume en menos de un año, todos ellos inconclusos.

En junio del año pasado el presidente Boric nominó a Toro como encargada de la reconstrucción de las primeras inundaciones de la zona centro sur del país, a ese proceso se sumó la reconstrucción de las inundaciones de agosto. Entremedio estaba en duda quién era el responsable de la reconstrucción de los incendios del verano pasado. Primero el presidente Boric nominó a Paulina Saball, pero esta renunció a los meses siguientes incómoda por el escaso apoyo que tuvo en el proceso. La posta la iba a tomar luego el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, pero quedó en la nebulosa hasta que el 1 de enero se fijó por decreto que la titular de Mideso también es responsable de ese proceso.

La mochila de los procesos anteriores

Según datos entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a La Tercera, hasta este sábado la reconstrucción por incendios forestales de febrero de 2023 el 53,6% de las medidas están finalizadas o en implementación y 30,5% están en diseño.

Respecto a la reconstrucción de las mega inundaciones de junio, en noviembre de 2023 el Minvu había asignado el 84% de los subsidios para las viviendas damnificadas, mientras que para las viviendas categorizadas con daño leve se asignaron 4.710 tarjetas de banco de materiales, llegando al 90% del universo catastrado. No obstante, en su momento no se dieron más detalles del avance de reconstrucción.

La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, una de las comunas más afectadas por incendios e inundaciones, explicó que el trabajo de las delegaciones en materia de reconstrucción en la zona han funcionado bien, teniendo en cuenta que más del 50% de la comuna se vio siniestrada en ambas emergencias. Es más, hasta la fecha, la edil sostuvo que la construcción de viviendas ha estado avanzando conforme a lo normal, aunque no así su entrega a las familias debido a la falta de validación de conexiones de agua.

“Hacemos un llamado al gobierno porque no podemos seguir así. Necesitamos ayuda de recursos para reparar las cañerías, así como mejorar la conectividad de caminos para llegar con ayuda a las familias. En eso estamos al debe”, aseveró.

En tanto, el alcalde de la comuna de Ninhue (Ñuble), Luis Molina (DC) también mantiene una valoración del proceso de reconstrucción en su sector donde 13 mil hectáreas se vieron siniestradas y 30 viviendas destruidas.

Toro llamó a Bachelet y a Piñera

En conversación con este medio, la ministra Toro señaló que su trabajo en esta reconstrucción tendrá particularidades con los procesos anteriores pues “la de esta emergencia tiene una complejidad mucho mayor” por lo que se determinó tener un gerente operativo.

Asimismo detalló que luego de que el Presidente la nombrara como encargada de la reconstrucción, la ministra activó reuniones y conversaciones con personas de todos los sectores políticos, de anteriores gobiernos, que estuvieron a cargo de procesos de reconstrucción. Entre ellos, la expresidenta Michelle Bachelet y expresidente Sebastián Piñera “quienes me compartieron sus experiencias, también las recomendaciones para llevar adelante este proceso de reconstrucción, y poder mejorar y fortalecer lo que se hizo precisamente en emergencias durante sus mandatos”, aseveró.

“Eso es algo que he estado haciendo durante estas horas, porque me interesa mucho incorporar experiencias anteriores, poder tomar elementos importantes y mejorar lo que sea necesario mejorar. Hoy mismo me voy a reunir con delegados, encargados y exministros que han estado a cargo de procesos de reconstrucción anteriores”, agregó.

“Esta es la emergencia más grande que hemos tenido en los últimos años y la geografía de la región de Valparaíso es una de las complejidades. La prioridad en materia de reconstrucción son las viviendas, por lo que el principal foco y desafío será reconstruir viviendas de calidad y con las mejores condiciones de habitabilidad, y que sea en sectores seguros y aptos para las familias. Pero también que sea con una visión de futuro y prevención, porque todas estas emergencias y los nuevos desafíos como el cambio climático, nos obligan a pensar en qué podemos hacer distinto o mejor”, cerró.