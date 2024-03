USS instala Centro de Acompañamiento Social en conjunto con la Municipalidad de La Florida

Patricia Ferrán tiene 78 años, vive en el sector de Trinidad, en la comuna de La Florida y cada mes recibe solo $206.173 de pensión garantizada universal. Con ese dinero debe solventar sus gastos, el de uno de sus hermanos -también adulto mayor- y el de su hijo, quien padece una atrofia muscular que le impide trabajar. La plata apenas le alcanza para costear las cuentas, alimentos y remedios.

Peor aún. La frágil situación financiera de Patricia y su familia se hace insostenible cada cuatro meses, cuando debe pagar las contribuciones de su hogar. El alza de precios gatillada por la inflación ha imposibilitado a Patricia poder financiar las cuotas del gasto trimestral. Era dejar de pagarlas o dejar de comer. A la mujer no le quedó otra que endeudarse; pero hoy cuatro de esos pagos están vencidos y la deuda de las contribuciones de su hogar asciende a $192.000.

Beneficiarias de la atención profesional del Centro de Acompañamiento Social de La Florida Foto: Pablo Sanhueza / La Tercera.

Angustiada por esta situación, Patricia decidió buscar ayuda. Primero lo intentó infructuosamente en la Tesorería General de la República, que es la institución que cobra las contribuciones. Ya estaba resignada cuando en la Municipalidad de la Florida le sugirieron una posibilidad que recién se estaba implementado. Le comentaron que la Universidad San Sebastián (USS) estaba instalándose en una oficina municipal con un innovador proyecto académico, para la orientación de ayuda social a la comunidad, que permite resolver problemas cotidianos, como: trámites legales para obtener la pensión alimenticia, desahucio de contrato de arriendo, posesiones efectivas, asesoría para quienes emprenden algún tipo de negocio, desde cómo se puede crear una pequeña empresa hasta los pasos que debe seguir para poner en marcha el proyecto, entre otros.

Ronald Sánchez, director nacional de la Clínica Jurídica USS, junto a los estudiantes USS en el Centro de Acompañamiento Social de La Florida.

Nace el Centro de Acompañamiento Social USS

El abogado y académico Ronald Sánchez, director nacional de la Clínica Jurídica USS, explica que diariamente tienen contacto con personas que buscan ayuda legal y que en su gran mayoría vienen de espacios de vulnerabilidad, pero advierte que los problemas de los vecinos de diversas comunas no eran únicamente jurídicos. Así, se fue macerando la idea de que lo que los abogados abordan desde el orden legal es solo uno de los tópicos conflictivos que tienen las personas, resultando muchas veces solo punta del iceberg de una serie de situaciones que afectan la calidad de vida de los vecinos.

“Entonces, le planteé al decano (de Derecho USS) Andrés Chadwick que, si tenemos la capacidad como Universidad para contar con más carreras, por qué no podíamos tener la posibilidad de entregarles un servicio integral de apoyo a las personas”, comenta Sánchez.

Usuarios del nuevo Centro de Acompañamiento Social de La Florida. Foto: Pablo Sanhueza / La Tercera.

De inmediato, la idea tuvo buena acogida entre las autoridades de la USS. Así es que nació el Centro de Acompañamiento Social USS. Tras ello, la siguiente tarea fue buscar un “socio estratégico” para comenzar a prestar servicios gratuitos de alta calidad a la comunidad, comenzando conversaciones con la Municipalidad de La Florida las que fructificaron al poco andar. En paralelo, en la USS comenzaron las conversaciones con las carreras de Trabajo Social, Psicología e Ingeniería Comercial para que se pusieran al servicio de los vecinos de la quinta comuna más poblada del país.

“Los primeros días de abril del año pasado, la Municipalidad de La Florida nos hizo entrega de las dependencias de las oficinas donde actualmente estamos recibiendo a los vecinos. Estamos ubicados en el paradero 14 de Vicuña Mackenna, conocida como la Municipalidad antigua. Y desde ahí hasta la fecha hemos mantenido un servicio continuo”, agrega Sánchez sobre el proyecto en el que ya han trabajado los estudiantes beneficiando a más de personas, y esperan muchas más.

Estudiantes USS en las dependencias del Centro de Acompañamiento Social de La Florida. Foto: Pablo Sanhueza / La Tercera.

Estudiantes USS al servicio de comunidades vulnerables

Ester Gamboa estudia cuarto año de Derecho en la sede Bellavista de la USS. Cuenta que oyó hablar a sus profesores del nuevo Centro de Acompañamiento Social y le encantó la idea de participar. No había tenido la oportunidad de trabajar en terreno con personas que necesitaban apoyo. No dudó en postular, pues quería aplicar todo lo aprendido en el aula; además, para ella -que vive desde niña en La Florida- tener la posibilidad de ayudar con sus conocimientos a sus vecinos fue una motivación extra.

“Yo me enamoré de esta iniciativa. Y bueno, ahora la gente me dice ‘¿y en serio tu universidad haces esas cosas?’ Como si fuera algo extraño y no debería ser así, porque al final, pienso que una Universidad debe estar al servicio de la comunidad”, señala Ester.

Del aula al terreno

Así, gracias a esta iniciativa social de la USS, las vidas de doña Patricia Ferrán y de Ester Gamboa se cruzaron. La estudiante recepcionó el caso de Patricia y se involucró con toda su energía. Incluso, la tuvo que ir a visitar su casa para poder entrevistarla y recabar los antecedentes de su problema con las contribuciones. “La señora Patricia estaba en una situación que no podía venir al Centro de Acompañamiento en transporte público, lo hacía caminando desde Trinidad a Bellavista de la Florida, por lo que le dije que yo iba a empezar a ir a su casa”, recuerda la joven.

Nuevo Centro de Acompañamiento Social de La Florida. Foto: Pablo Sanhueza / La Tercera.

En la visita, la situación la impactó a Ester, quien, junto a sus compañeros de la carrera de Trabajo Social, revisaron su documentación y con ella buscó orientación con sus profesores para dar con la mejor solución a su problema. Así, decidieron postular a doña Patricia a un beneficio destinado a adultos mayores para el pago de sus contribuciones.

“Nos costó, sí, porque tuvimos que recopilar muchos datos. Su pensión, las copias del registro del conservador de bienes raíces, entre muchos más documentos que acreditaran su situación en extremo vulnerable. Hicimos la solicitud y alrededor de los dos meses, nos llegó la resolución del Servicio de Impuestos Internos, la cual le concedía a doña Patricia un beneficio de casi el 60% del total”, recuerda la joven, quien comenta que el beneficio es, además, retroactivo.

Los equipos USS del Centro de Acompañamiento Social de La Florida también realizan operativos en terreno.

Sobre la ayuda recibida en el Centro de Acompañamiento Social, doña Patricia se muestra completamente agradecida: “Me parece que está muy buena la ayuda. Yo recomiendo de todas maneras la experiencia, ahora cuando escucho a mis vecinos con problemas, les digo vayan a tal parte (al Centro de Acompañamiento Social), que los jóvenes de la USS los van a poder ayudar como lo hicieron conmigo y mi familia”.