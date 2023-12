Claudio Bravo lanza programa para deportistas jóvenes junto a Universidad Andrés Bello y Fundación Maule

Como fundador y rostro de la fundación que lleva su nombre, Claudio Bravo aprovechó su corta estadía en nuestro país para ser parte del lanzamiento del campamento, “Fortaleciendo a los deportistas del Maule”, que se llevará a cabo durante el mes de enero y que tiene como objetivo fomentar el deporte y el desarrollo integral de 30 jóvenes deportistas de la región, quienes fueron seleccionados por la Fundación Maule y pertenecen a un programa que busca apoyarlos y entregarles herramientas, más allá de sus entrenamientos.

El anuncio contó con la presencia del destacado arquero, además del Presidente de la Fundación Maule, el ex ministro Alfredo Moreno, y autoridades de la universidad como el vicepresidente de su Junta Directiva, Jorge Selume, y su prorrector, Gonzalo Guzmán. Durante el evento, Bravo expresó su entusiasmo y compromiso con el proyecto: “Este campamento es nuestra primera colaboración como fundación, lo cual me llena de mucho orgullo y satisfacción. Cuando yo era pequeño me hubiese encantado haber tenido la ayuda de una fundación y de una universidad para potenciar mis habilidades, ya que, de un abanico de 10 mil deportistas, solo uno llegará a la élite y creo que con este campamento a futuro podremos tener muchos más deportistas de alto rendimiento”, dijo de entrada el actual portero del Betis.

El guardameta bicampeón de América fue el más requerido en el lanzamiento de este programa”. El actual arquero del Betis reconoció que, a pesar del cansancio y del poco tiempo que tuvo en el país, estar presente en las dependencias de la Universidad Andrés Bello lo llenó de satisfacción.

“Vine a Chile por 4 días, me arranqué un poquito para tomar aire, para recargar energías y estar cerca de la familia. Estar acá, representando a la fundación que lleva mi nombre, es algo que me llena de alegría”, contó el golero, antes de dar más detalles sobre la iniciativa.

“Es un proyecto nuevo, a la par también de varios proyectos que tenemos asociados al plano deportivo. Esto se enmarca en una ambición más grande para seguir ayudando al país, buscando no encasillarme tanto con el fútbol, incluyendo también distintas disciplinas deportivas, aportando con la experiencia que me ha tocado vivir a lo largo de toda mi carrera”, expresó Claudio Bravo.

“Este proyecto busca juntar a los participantes del campamento con especialistas del deporte y que los alumnos puedan potenciar sus habilidades y el trabajo en equipo”, recalcó, Alfredo Moreno, exministro y presidente de la Fundación Maule, quien agregó que quienes fueron becados “son deportistas destacados de la Región del Maule que dedican una parte importante de su tiempo a su preparación deportiva pero que ahora además van a tener la oportunidad de estar inmersos durante varios días aprendiendo los elementos centrales, el valor del esfuerzo, la nutrición, la salud mental, el trabajo en equipo. Eso es lo que queremos”.

Por su parte, el prorrector de la UNAB, Gonzalo Guzmán, les deseó suerte a los participantes del campamento y afirmó que “es un proyecto muy bonito, porque con la Fundación Claudio Bravo y la Fundación Maule nos hemos unido para ayudar y preparar a 30 jóvenes deportistas que pasarán 3 días en talleres, en un campamento de verano donde van a aprender temas de liderazgo, de trabajo en equipo, entre otros, lo que les da la oportunidad de seguir combinando su juventud y posiblemente sus estudios, con el deporte”.

El trabajo colaborativo viene siendo uno de los puntales de la Universidad Andrés Bello, reconocida como ‘la universidad del deporte’ en Chile, especialmente tras su exitoso paso por los últimos Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde sus alumnos y deportistas participaron en un tercio de las medallas obtenidas por el Team Chile.

Ahora, en colaboración conjunta con la Fundación Maule y Fundación Claudio Bravo, buscan impulsar un nuevo camino hacia el desarrollo integral de los futuros deportistas.

“Formando mejores deportistas y personas”

Claudio Bravo subrayó la relevancia de apoyar a los jóvenes por medio de acciones como la que anunciaron en dependencias de UNAB. “Una labor fundamental de nuestra fundación es poder contribuir en el desarrollo de aquellos jóvenes que tienen sueños, para que tengan la posibilidad quizás de vivir el día de mañana del deporte. Nuestra labor será esa, buscar contribuir en la formación deportiva, personal y mental, a lo largo de todo Chile”, expresó.

“Es importante que exista más infraestructura, más espacios para que los jóvenes puedan practicar deporte y así no solo formar mejores competidores sino también mejores personas”, señaló el futbolista.

El trabajo colaborativo impulsado por la Universidad Andrés Bello, en alianza con la Fundación Claudio Bravo y la Fundación Maule, busca promover un desarrollo integral de, en esta ocasión, 30 jóvenes deportistas de entre 13 y 16 años de la Región del Maule, quienes podrán descubrir y potenciar herramientas que no solo los ayudarán en sus disciplinas, sino también, los puede preparar de mejor manera para los retos que exige una vida cada vez más dinámica y desafiante.