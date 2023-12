U. Andrés Bello distingue a Harold Mayne-Nicholls como figura del año

Si se tuviera que describir la atmósfera que reinó en la ceremonia del Premio al Mérito UNAB 2023, se podría hablar de una fiesta de valores cívicos y humanos que fueron representados por cada uno de los galardonados en este ya tradicional reconocimiento.

El Premio al Mérito Universidad Andrés Bello se ha convertido en un símbolo de apreciación y homenaje a aquellos que, con su trabajo y dedicación, han enriquecido la sociedad chilena en múltiples ámbitos.

Desde su creación en 2002, este premio se ha consolidado como un reconocimiento de alto prestigio. “Este premio es nuestro modo de destacar la labor de quienes han dedicado sus vidas a hacer de Chile un lugar mejor, en áreas tan diversas como las ciencias, las artes, la cultura y el bienestar social”, resaltó el rector Julio Castro en su discurso de apertura.

La ceremonia de este año tuvo como momento cumbre la entrega del galardón de Figura del Año a Harold Mayne-Nicholls, reconocido por su destacado rol como director ejecutivo de Santiago 2023. Su liderazgo en uno de los eventos deportivos más significativos en la historia reciente de Chile personifica el espíritu de este premio: celebrar a aquellos cuyo esfuerzo trasciende y deja una huella imborrable en la sociedad.

“Este reconocimiento individual es fruto de lo que hicimos como equipo en Santiago 2023, que fue un gran ejemplo de que en Chile, cuando nos unimos y trabajamos juntos, podemos hacer cualquier cosa. Además, junto con agradecer por este premio, le debo agradecer a la Universidad Andrés Bello por todo el apoyo que nos brindaron en los Juegos Panamericanos”, comenzó diciendo Harold Mayne-Nicholls, al recibir la condecoración de Figura del Año.

Reflexiones de los galardonados

El director ejecutivo de Santiago 2023 valoró, dentro de sus palabras de agradecimiento, el aporte que ha brindado la Universidad Andrés Bello, no solo en Santiago 2023, sino también en el desarrollo deportivo del país.

“Santiago 2023 será inolvidable, y le agradezco a las más de 11 mil personas que trabajaron para que esto funcionara. Mención especial para la Universidad Andrés Bello, que aportó con más del 30% de las medallas Panamericanas, no sé qué otra institución puede decir esto en el mundo”, añadió Mayne Nicholls, haciendo hincapié en el evento que le hizo valer este reconocimiento.

Harold, al terminar, dejó hecha una invitación a todos los agentes de la sociedad para seguir aportando por un Chile mejor. “Nos volvimos a sentir orgullosos de ser chilenos. Estoy convencido de que si nos enfocamos en lo que nos une más que en lo que nos separa, podemos seguir haciendo grandes cosas. Los JJOO de 2036 lo demostrarán”, señaló, dejando abierto un anhelo que fue recibido con una fervorosa ovación por los asistentes.

Junto con el reconocimiento a Harold Mayne Nicholls como figura del año, la casa de estudios también honró las contribuciones excepcionales en cinco categorías: Deportes y Bienestar, Arte y Cultura, Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, y Educación.

En Humanidades y Ciencias Sociales, Carlos Peña fue honrado por su profundo análisis y comprensión de la realidad social y política del país. " La democracia, para un país, depende de los valores que se albergan y cultivan en la universidad, y cuando la democracia no está a la altura de esos valores, ahí está la universidad también para recordárselos”, señaló el doctor en filosofía, hoy vicepresidente de CIPER, columnista de El Mercurio y rector de la Universidad Diego Portales.

Además, añadió con respecto al momento actual de nuestro país que “Hoy en Chile vivimos un momento complicado en torno a la cultura cívica. Rencillas, malentendidos, y en momentos como estos, los valores que cultivan las universidades son tal vez los más importantes de todos. Por eso, este acto, que refleja el compromiso de la Universidad Andrés Bello por esparcir los valores de la racionalidad entre nosotros es tan relevante y valorable”.

Francisca Mardones fue la ganadora del Premio al Mérito en la categoría Deportes y Bienestar. Mardones es estudiante de Magíster en Gestión Deportiva UNAB y su reconocimiento se debe a su extensa y exitosa carrera en el deporte adaptado, al que llegó luego de sufrir un accidente que la dejó sin la capacidad de volver a caminar.

“Cuando tuve el accidente, estaba a días de titularme de mi carrera, así que esto se postergó por 6 años, que fue lo que duró mi rehabilitación. Cuando en UNAB me ofrecieron volver a estudiar no lo dudé. Me han dado todo el apoyo y las facilidades para cumplir con mi carrera como deportista y como estudiante. Agradezco mucho su apoyo”, dijo la medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, tras recibir su premio.

En Arte y Cultura, Cecilia Vicuña fue galardonada por su aporte único y transformador al panorama artístico dentro de un año de muchos reconocimientos, porque también obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas de Chile 2023 y fue integrada como miembro honorario extranjero a la Academia de las Artes y Letras de Estados Unidos.

El reconocimiento en la categoría de Ciencias fue para Francisco Claro, físico cuya influencia se extiende más allá de sus investigaciones, siendo una personalidad clave para el desarrollo de la enseñanza de esta disciplina en nuestro país. Cuenta con más de 200 publicaciones a su haber y ocupó el cargo de presidente de la Sociedad Chilena de Física.

En su discurso, señaló la importancia de dedicar tiempo y recursos a la difusión del conocimiento matemático. “Einstein escribió alguna vez que la física surge de un refinamiento del pensar cotidiano. Es, considero, una legítima aspiración el que todo ciudadano conozca y ojalá domine este nivel intermedio de conocimiento del mundo físico”

“Aunque mantengo una visión optimista del acercamiento humanista a la ciencia, y me atrevo a promover su expansión ciudadana, debo advertir que este nivel de conocimiento es totalmente incompleto. Y cito a Galileo, ‘sin matemática, pretender hacer nueva física, es girar vanamente en un oscuro laberinto”.

Finalmente, en Educación, el galardón lo recibió Luis Eduardo González, cuya extensa carrera en la docencia y la investigación ha sido fundamental para el desarrollo educativo en el país. Dentro de su legado de más de 50 años, ha sido investigador del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) y del Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA.

“Sé que hoy me están felicitando a mí, pero todo lo que he hecho, las publicaciones, es fruto de un trabajo colaborativo. Son cientos los académicos que trabajan tras de mí y para ellos va este premio”, señaló el docente.