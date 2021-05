Radiografía de candidatos a Gobernador: mayoría son hombres, abogados y sobre 50 años

Las elecciones de este 15 y 16 de mayo marcarán un antes y un después en la política nacional y regional. No solo por los convencionales constituyentes, alcaldes y concejales que saldrán electos, sino también por la irrupción de los gobernadores regionales. El cargo, que nunca había sido elegido popularmente y que remueve a la figura de los intendentes, deberá encargarse de fomentar el desarrollo de cada región que representarán y potenciar la descentralización del poder político. En ese contexto, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (UNAB) realizó el estudio “Radiografía: perfil de los candidatos a Gobernador Regional”, que arrojó cifras reveladoras de los 90 candidatos inscritos en el Servel, en las 16 regiones del país.

Un dato relevante fue que un 75% de los candidatos no incluye dentro de sus propuestas un plan de Desarrollo Regional, una de las principales funciones del nuevo Gobernador Regional, y solo el 25% lo menciona en su programa de gobierno. Respecto a las funciones principales que tendrán los que ostenten el cargo, un 60% habla sobre Ordenamiento Regional en su programa y un 40% de los candidatos no hace propuestas en este aspecto; un 80% se refiere al Fomento Productivo en su programa y un 20% no hace mención sobre el tema; y un 77% habla sobre Desarrollo Social en su programa de gobierno y un 23% no.

Respecto a estas cifras, Claudio Fuentes, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill), apunta que los candidatos probablemente tienen claras las atribuciones del cargo al que postulan, “pero están en campaña y tienen que realizar promesas. Sobre seguridad ciudadana prometen acabar con la delincuencia, y más de una candidata ha planteado eso, pero no tienen un ápice que tocar respecto al despliegue de la policía”. Eso sí, existe la posibilidad de que los proyectos impulsados por un Gobernador en su plan de Desarrollo tenga un impacto indirecto en la seguridad ciudadana, como aquellos vinculados a la forestación, parques o cuidado de infraestructura. “Pero vemos una inflación de promesas y no es que sean ignorante, solo quieren ganar”, comenta el cientista político.

El equipo del Centro de Políticas Públicas de la UNAB trabajó durante un mes y medio recabando la información de las distintas propuestas presentadas al Servicio Electoral. Florencia Serra, de Investigación y Coordinación del Centro, comenta que hay programas de candidatos con 30 páginas y otros con solo 1 página, y que se levantó la data desde formación académica y edades hasta género, además de los programas, donde se encontraron que varios no mencionaban los tres pilares de las atribuciones de los gobernadores regionales: Fomento Productivo, Desarrollo Social y Ordenamiento Territorial. “Y llama la atención, porque si son tus tres grandes atribuciones, ¿cómo no vas a prometer nada o no vas tener ninguna propuesta en estos aspectos?”, plantea la investigadora.

“Si bien no es un tema muy candente, hemos puesto foco en este tipo de información, porque nuestra idea es que la ciudadanía pueda votar informada y que no les estén prometiendo cosas que no se podrán cumplir”, dice Florencia Serra, quien señala que en la universidad se realizaron dos debates -uno en la región de Valparaíso y otro en la de Biobío-, que tenían preguntas del público en formato de encuesta hacia los candidatos. La experiencia, dice, acusó una falta de conocimiento respecto al cargo, lo que motivó la realización del estudio.

De los 90 candidatos a Gobernador Regional, un 16% son abogados, seguidos por ingenieros (13%) e ingenieros comerciales (11%). Por profesiones, les siguen titulados en Pedagogía (10%), Periodismo (6%) y Medicina (4%). En tanto, un 62% tienen sobre 50 años y un 48% menos de 49 años. La edad promedio es de 50,9 años.

En aspectos más específicos, las regiones de La Araucanía, Biobío y Metropolitana son las que tienen un mayor número de candidatos: ocho en cada una. En la contraparte, la región de Aysén tiene solo tres candidatos. Otro apartado interesante es que un 52% de los candidatos a gobernador no han tenido previamente cargos público (Alcalde, Concejal, Gobernador, Intendente, Diputado, Senador o Ministro) y un 48% sí.

La mirada de muchos está en la elección de Gobernador en la región Metropolitana, que representa aproximadamente al 40% del electorado del país. Es la única región con exministros postulando, además de un exdiputado. Florencia Serra lo resume así: “El Gobernador más poderoso será el de Santiago y tendrá el mayor peso electoral después del Presidente: tenemos regiones con 100 mil habitantes, mientras que solo Puente Alto tiene 500 mil”.

Infografía: Verónica Calderón.

Un cargo público por conocer

Los Gobiernos Regionales (GORE) partieron en 1993, compuestos principalmente por el Consejo Regional y encabezados por el Intendente, designado directamente por el Presidente de la República. Una figura que comenzó a cambiar en 2013, cuando se realizó la primera elección popular del Consejo Regional (CORE), que hasta entonces eran elegidos por los concejales. Cuatro años después se definió la elección de gobernadores regionales, que compartirían poder en el GORE con un delegado presidencial y se eliminaría la antigua figura del Intendente.

¿Qué facultades tiene un Gobernador? Formular políticas de desarrollo de la región, considerando la específicas de cada uno de los municipios; someter ante el CORE las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones; presentar al Consejo Regional el proyecto de presupuesto del GORE y velar por el cumplimiento de las normas de probidad administrativa. Además, se establece la figura de un delegado presidencial que va a existir en la región para asumir el vínculo entre el ejecutivo y algunas funciones regionales.

El cientista político Claudio Fuentes dice que además de las funciones específicas de un Gobernador, es relevante el significado histórico de la elección. “No tienen ni funciones directas asociadas a la seguridad ciudadana o a la inversión pública de los espacios, salvo aquellos que estén contemplados en los planes de desarrollo, pero significará una negociación con los gobiernos centrales respecto al costo de estos planes”, dice, añadiendo que se armará un plan de desarrollo y el Gobernador será el “broker” entre el gobierno central y lo que suceda con esos planes. “Siempre, desde la Constitución del 33, se pensó el Estado con una centralización fuerte y con control político en cada una de las regiones. Eso, por primera vez, se va a quebrar. Este es el inicio de un proceso de descentralización política de la República. Es algo inédito”, plantea Fuentes.

Felipe Vergara, experto en Marketing Político de la Universidad Andrés Bello, dice que al no existir claridad en la gente respecto del cargo de Gobernador, “los candidatos han propuesto cualquier cosa en sus programas, y eso demuestra que estos van más ligados a una estrategia de marketing que a un real convencimiento de las funciones que ellos debieran desempeñar en sus gobernaciones”.

En tanto, la investigadora de UNAB, Florencia Serra, cuenta que en los dos debates que realizaron en Valparaíso y Biobío, “dado que los candidatos están haciendo propuestas en las que no tienen atribuciones, desde la universidad realizamos estos debates con temas acotados a sus atribuciones”. Serra plantea que, en términos generales, “la ciudadanía está desinformada y la clase política se aprovecha”.

Muy lejos de la paridad

“Lo primero que se puede constatar es que, cuando no rige la ley de cuotas, los partidos no eligen un número equitativo de mujeres para competir por un cargo de representación popular”, plantea Stéphanie Alenda, Directora de Investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNAB. Lo dice por una cifra inequívoca en el estudio “Radiografía: perfil de los candidatos a Gobernador Regional”: de los 90 candidatos a Gobernador en todo el país, solo 14 son mujeres.

La socióloga señala que la paridad se puede fomentar de distintas maneras. Primero, plantea, “existe un modelo horizontal, en el que se pone énfasis en la equidad de representación a nivel territorial, municipal, distrital y regional. A esta se suma una implementación vertical, que es cuando se obliga a los partidos a incluir mujeres a la mitad de sus planillas para los diferentes cargos de lección popular, como diputaciones o senadurías”.

Alenda cuenta que integrantes de la Red de Politólogas y de la Corporación Humanas tuvieron reuniones con algunas senadoras para presentar un proyecto de paridad para todas las elecciones, cargos plurinominales, del Congreso, CORE, Consejos Municipales y de modelo horizontal para Alcaldías y GORE, pero que “se dejó para el debate, en el marco de la Convención Constituyente”. Por ello, en esta elección corren con ventaja 76 hombres para quedarse con el cupo de gobernación en las regiones del país.

“Acá primó la historia política chilena, ganó la figura del hombre como protagonista y es algo muy lamentable, sobre todo para los desafíos que la sociedad se ha impuesto”, define Felipe Vergara, experto en Marketing Político. La deuda, dice, debe saldarse “estimulando la participación”. En una primera etapa, plantea, deben existir leyes que exijan paridad de género en todo término. “Debería ser transitorio y así hasta que se vuelva habitual, porque si no se presiona, nunca será costumbre”, define.