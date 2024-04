A Sam Raimi le gustaría dirigir Avengers: Secret Wars

A Sam Raimi, el director de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ha dado a conocer que le gustaría dirigir Avengers: Secret Wars, pero hasta el momento desde Marvel no le han preguntado.

En una reciente conversación con ScreenGeek en el marco de la WonderCon es que el director fue consultado al respecto señalando que “Me encanta el 90% de los héroes de Marvel que he leído en los grandes cómics del universo Marvel de Stan Lee Marvel. Me encantaría volver a trabajar con Marvel”.

“No me lo han pedido. Espero que hayan tenido una buena experiencia conmigo. Aún no me lo han preguntado. Espero que lo hagan”, agregó.

Cabe recordar que Raimi no es ajeno al género de superhéroes ya que junto con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, este dirigió las tres películas de Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire.

Por el momento se desconoce quien será el encargado de dirigir Avengers: Secret Wars, filme que tiene programado su estreno para mayo de 2027 y que llegará un año después de Avengers: Kang Dynasty, filme que cambiará su nombre tras la salida de Jonathan majors.