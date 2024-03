CEO de Disney, Bob Iger, no cree que exista una fatiga de Marvel

El Universo Cinematográfico Marvel no pasa por su mejor momento, y aunque algunos apuntan a que se trata de una fatiga de la audiencia ante la gran cantidad de contenido ya sea series o películas, el CEO de Disney, Bob Iger, no cree que sea así.

En declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter es que señaló que “Mucha gente piensa que es la fatiga de la audiencia, no es fatiga de la audiencia. Quieren grandes películas. Y si las haces bien, vendrán y hay innumerables ejemplos de eso”, agregando que “algunas son nuestras y otras son de otros. Oppenheimer es un ejemplo perfecto de eso. Simplemente una película fantástica”.

A pesar de esto, mencionó que “Redujimos la producción de Marvel, tanto la cantidad de películas que se hacen, como la cantidad de programas de televisión, y eso realmente se vuelve crítico, pero me siento bien con el equipo. Me siento bien con la IP que estamos haciendo. Hablé de muchos de los proyectos. Realmente miramos hacia el futuro. Y es iterativo. No sólo miras las películas que estás haciendo, sino que miras cada parte de ese proceso, quiénes son los directores, quiénes están siendo elegidos, lees guiones, yo personalmente veo películas de tres a cinco veces con el equipo y simplemente creo una cultura de excelencia y respeto, lo cual es realmente importante para la comunidad creativa”.

Cabe recordar que en 2023, el MCU estrenó tres películas como parte de su fase 5, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardianes de la Galaxia Vol.3 y The Marvels, con la primera y la última no teniendo el mejor de los desempeños.