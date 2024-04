Baldur’s Gate 3 se convierte en el primer juego en ganar cinco premios ‘Game of the Year’ en la historia

Recientemente se llevó a cabo la premiación de los BAFTA, ocasión en que Baldur’s Gate 3 se quedó con el galardón a Game of the Year. Con esto, es que el título de Larian ha roto un récord, al convertirse en el primer juego en lograr cinco premios Game of the Year en la historia.

El juego se ha hecho con el premio a ‘GOTY’ en las cinco premiaciones más importantes del año, BAFTA Games Awards 2024, The Game Awards 2023, The Golden Joystick Awards, D.I.C.E Awards y GDC Awards.

En el marco de los BAFTA, el juego se llevó otros galardones, los cuales corresponden a Premio de la Audiencia, Mejor Narrativa, Mejor Banda Sonora y Mejor Artista de Soporte por Andrew Wincott en el rol de Raphael.

Baldur’s Gate 3 se lanzó en agosto pasado, esto luego de estar durante una gran cantidad de tiempo en formato de acceso anticipado en Steam.