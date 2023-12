Baldur’s Gate 3 se corona como Juego del Año en The Game Awards

Baldur’s Gate 3 el juego desarrollado por Larian Studios se llevó el premio a Game of the Year (Juego del Año) en The Game Awards.

Baldur’s Gate 3 fue uno de los grandes ganadores de la noche, obteniendo premios por Mejor Multijugador, Mejor RPG, Escogido de la gente, Mejor Soporte a la Comunidad y Mejor Performance con Neil Newbon en el papel de Astarion.

Lanzado el pasado 3 de agosto de 2023 para PC, el juego cautivó con su jugabilidad, narrativa e historia.

El juego llegó el pasado 6 de septiembre a PlayStation 5 y durante esta misma noche a Xbox Series X|S.