Disney dice que no elegirá a otra actriz para interpretar a Cara Dune en Star Wars tras el despido de Gina Carano

Después de que Gina Carano fue despedida de Star Wars, una de las principales dudas que se instaló en torno a la decisión de Disney apuntaba a qué pasaría con Cara Dune en The Mandalorian y el resto de las entregas de la franquicia espacial ya que pese a que la compañía había dejado claro que la actriz no seguiría trabajando con ellos, el destino del personaje quedó en la incertidumbre.

En ese escenario, durante el martes pasado, desde The Hollywood Reporter lanzaron un artículo en el que se decía que aunque no habían planes para una aparición de Cara Dune en The Book of Boba Fett se esperaba “que el personaje tenga a una nueva actriz en el futuro”.

No obstante, poco después de la publicación de aquel reporte THR rectificó su información y citó a una fuente de Lucasfilm que dijo “que no se espera la elección de una nueva actriz” para dar vida a Cara Dune. Esa última información de THR además fue complementada por un artículo del portal IndieWire que sostiene que una fuente de Disney confirmó que Cara Dune no tendrá a una nueva actriz.

Es decir, por ahora el plan de Disney no contemplaría presentar a otra intérprete como Cara Dune y, en lugar de buscar a un reemplazo de Carano, todo apunta a que la ex-shock trooper dejará de figurar en las producciones de la compañía.

Gina Carano apareció como Cara Dune en la primera y la segunda temporada de The Mandalorian, pero fue despedida de la serie y en general de las producciones de Star Wars a mediados de febrero debido a sus polémicas publicaciones en redes sociales. Esa medida de Disney provocó que Hasbro dejara de fabricar figuras del personaje y también se dio después de que Lucasfilm optara por restar al personaje de un lugar protagónico en las nuevas producciones de Star Wars ante los tweets que Carano lanzó en noviembre de 2020.