Lucasfilm habría desechado sus planes para una serie con Cara Dune antes del despido de Gina Carano

Durante el miércoles pasado Disney informó que Gina Carano fue despedida y no continuará interpretando a Cara Dune en sus producciones de Star Wars.

El despido de la actriz que participó en la primera y la segunda temporada de The Mandalorian se produjo después de una nueva polémica por sus publicaciones en redes sociales y en particular porque durante esta semana compartió una publicación en Instagram que sugería que ser republicano en Estados Unidos actualmente era como ser judío durante el Holocausto.

La publicación de Carano propició un nuevo auge de la campaña para su despido (#FireGinaCarano) en redes sociales y eventualmente culminó con el anuncio de Disney durante el miércoles pasado.

En ese contexto, desde The Hollwood Reproter revelaron que si bien Disney recién decidió tomar acciones contra la actriz durante esta semana, previamente Lucasfilm habría descartado la idea de que Carano protagonizara una serie para Disney Plus como Cara Dune.

“Según las fuentes, Lucasfilm planeaba presentar a Carano como la estrella de su propia serie Disney Plus durante una presentación del día del inversionista en diciembre, pero descartó esos planes luego de sus tweets de noviembre”, dice el reporte. “Múltiples spin-off de The Mandalorian están en desarrollo por parte de los productores ejecutivos Jon Favreau y Dave Filoni, incluidos Rangers of the New Republic, que podría haber protagonizado a Carano”.

Los “tweets de noviembre” a los que se refiere el reporte son varias publicaciones que Carano realizó a fines del año pasado en redes sociales y particularmente en Twitter. Esos tweets propiciaron que se instalara la campaña para su despido de The Mandalorian y contemplaban desde mofas al uso de mascarillas en la pandemia e información falsa sobre las elecciones de Estados Unidos, hasta burlas al uso de pronombres de la comunidad transgénero.

En ese sentido, una fuente de Lucasfilm le dijo a THR que la compañía habría “estado buscando una razón para despedirla durante dos meses, y hoy (el miércoles) fue la gota que colmó el vaso”.

Por ahora no está claro qué dirección tomará Lucasfilm con Cara Dune, pero mientras el futuro del personaje es incierto la decisión de la compañía implica que Carano no volverá a aparecer en la franquicia espacial.