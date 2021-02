Lucasfilm reemplazaría a Gina Carano como Cara Dune

Aunque existen campañas de fans para que la actriz sea restituida, como suele suceder, la decisión de Lucasfilm sobre Gina Carano sería definitiva. Su despido de Star Wars simplemente no tendría vuelta atrás.

Y ahora un nuevo informe de The Hollywood Reporter indica que, más aún, el personaje que la actriz interpreta, la soldado Cara Dune, se mantendría en los hombros de una reemplazante.

“Los insiders dicen que Cara Dune no será parte de la siguiente serie de Star Wars, un spin-off de Boba Fett, pero esperan que el personaje tenga a una nueva actriz en el futuro, tanto por razones de historia como de comercialización”, explican.

Hasta ahora la solución más fácil parecía ser simplemente remover a Cara Dune de las historias, no abordando de forma directa lo que sucedió con ella. Pero este nuevo reporte apunta directamente a un nuevo casting, algo que en todo caso no es nada nuevo en el mundo de la televisión.

Al mismo tiempo, cuando se anunció otro spin-off, una serie llamada “Rangers of the New Republic”, una de las apuestas era que Carano sería uno de sus personajes principales. Aquella idea se reforzó especialmente por las semillas que dejó la segunda temporada de The Mandalorian. Pero otro reporte reciente indicó que Cara Dune fue removida de los planes ante las polémicas en las que se vio involucrada la actriz.

Además, recientemente se dio a conocer que Hasbro había cancelado sus planes con una figura centrada en Cara Dune. Y es ese tipo de situaciones las que tendría relación con el tipo de comercialización que menciona THR.