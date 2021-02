La historia de cómo Gina Carano se enteró de su despido de Star Wars

Durante los últimos meses, Gina Carano se vio involucrada en diversas polémicas en redes sociales a raíz de sus publicaciones.

Por ejemplo, a través de redes sociales se viralizó la campaña #FireGinaCarano (Despidan a Gina Carano) luego de que algunas personas interpretasen que la actriz se estaba burlándose de los pronombres trans al escribir “Beep/bop/boop” en la biografía de su perfil (Como referencia a las definiciones “él/ella” de algunos usuarios).

También Carano estuvo en la mira por sus palabras en contra de las mascarillas, su apoyo a las teorías de fraude electoral durante la última campaña presidencial y una publicación en Instagram que comparó al trato que reciben los republicanos con la persecución de los judíos por parte de la Alemania Nazi. Esa última publicación motivó finalmente su despido.

Ahora, en conversación con el reportero Bail Weiss, quien previamente trabajó en el New York Times, Carano profundizó en sus problemas con Lucasfilm.

“Me enteré por redes sociales”

“A principios del año pasado, antes de que saliera ‘The Mandalorian’, querían que usara sus palabras exactas para disculparme por el uso de pronombres. Me negué y ofrecí una declaración con mis propias palabras”, dijo Gina Carano en la conversación.

“Dejé en claro que no quería tener nada que ver con burlarme de la comunidad transgénero y solo estaba llamando la atención sobre el abuso de la mafia al obligar a las personas a poner pronombres en su biografía“, sostuvo la actriz.

A partir de esa justificación, aunque no profundizó en la supuesta “mafia”, Carano aseguró que Lucasfilm decidió removerla de toda la promoción y las entrevistas asociadas a la segunda temporada de The Mandalorian. También dijo que se enteró por redes sociales de su despido.

“Eso fue desgarrador, pero no quería quitarle el trabajo duro a todos los que trabajaron en el proyecto, así que dije que estaba bien. Esa fue la última vez que me contactaron sobre cualquier tipo de declaración pública o disculpa de Lucasfilm”, explicó Carano. “Me enteré a través de las redes sociales, como todos los demás, que me habían despedido“, agregó.

Lucasfilm justificó el fin de su relación con Carano al catalogar las publicaciones de la actriz en redes sociales como “aborrecibles e inaceptables” ya que “denigraban a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas”.

Al mismo tiempo, recientemente se reveló que Lucasfilm descartó hace meses anunciar a Carano como la protagonista de “Rangers of the New Republic”, una de las series que se sumarán a The Mandalorian en el strreaming Disney+.