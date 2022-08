Godzilla brilla por su ausencia en la primera foto de la serie del Monsterverse para Apple TV+

Mientras Disney comienza a trabajar en su propia serie de King Kong y el rodaje de Godzilla vs Kong 2 sigue avanzando, Legendary reveló el primer vistazo oficial a la primera serie del denominado Monsterverse.

A través de redes sociales la productora que ha colaborado en la realización de películas como Godzilla vs Kong, Godzilla: King of the Monsters y Kong: Skull Island compartió una enigmática foto que junto que un desgastado bolso de Monarch muestra una serie de documentos.

Si bien para muchos el gancho de esta nueva serie será la anticipada aparición de Godzilla o la actuación de figuras como Kurt Russell, Wyatt Russell, Kiersey Clemons, Anna Sawai, Joe Tippett y Elisa Lasowski, el primer programa del Monsterverse promete explorar más sobre la organización que se dedica a estudiar los monstruos en el mundo de las películas de Legendary, por lo que esta enigmática primera imagen en cierta forma es apropiada.

Después de todo, de acuerdo a Apple, esta serie que aún no tiene un nombre oficial se desarrollará “tras la estruendosa batalla entre Godzilla y los titanes que arrasó San Francisco y la impactante nueva realidad de que los monstruos existen” y en ese contexto “explorará el viaje de una familia para descubrir sus secretos enterrados y un legado que los vincula con la organización secreta conocida como Monarch”.

Esta serie fue creada Chris Black y Matt Fraction, y se espera que Matt Shakman dirija sus primeros episodios aunque aún no hay una fecha concreta para su estreno.