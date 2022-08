Godzilla y King Kong se enfrentarán a una “colosal amenaza desconocida” en Godzilla vs Kong 2

Aunque ya han pasado un par de semanas desde que la película comenzó su rodaje en Australia, Warner Bros y Legendary recién confirmaron el inicio del rodaje de las filmaciones de la secuela de Godzilla vs Kong.

Pero además de confirmar el comienzo de la producción de la película dirigida por Adam Wingard, las compañías compartieron nuevos e interesantes detalles sobre la apuesta que continuará expandiendo al denominado “Monsterverse”.

Ante todo, aunque hasta ahora solo se había confirmado a Dan Stevens (Legion) como parte del elenco, Warner Bros y Legendary revelaron que Brian Tyree Henry, Rebecca Hall y Kaylee Hottle repetirán sus papeles de la película anterior. Todo mientras que junto con Stevens, Fala Chen (Shang Chi and the Legend of the Ten Rings), Alex Ferns (The Batman) y Rachel House (Foundation) se sumarán al elenco en papeles que aún no son detallados.

Godzilla vs Kong 2 se está filmando bajo el nombre provisorio de “Origins” y con este anuncio Warner Bros reforzó las especulaciones al respecto confirmando que la nueva entrega del Monsterverse ahondará en el pasado de las criaturas titulares al mismo tiempo que las enfrenta a un nuevo y misterioso enemigo.

“Esta última entrada sigue el enfrentamiento explosivo de Godzilla vs. Kong con una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia, y la nuestra. La épica nueva película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Skull Island y más allá, mientras descubre la mítica batalla que ayudó a forjar a estos extraordinarios seres y los unió a la humanidad para siempre”, dice la nueva descripción para la secuela oficial de Godzilla vs Kong 2.

El estreno de Godzilla vs Kong 2 está programado para marzo de 2024.