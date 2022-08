Una serie live-action de King Kong está en desarrollo para Disney Plus

Godzilla no será el único icónico monstruo que tendrá una nueva serie de televisión. Mientras Apple TV+ continúa trabajando en su serie vinculada al Monsterverse y Godzilla, Disney Plus está avanzando en una otra apuesta televisiva sobre King Kong.

De acuerdo a Deadline, el streaming de Disney está en las primeras etapas de desarrollo de una nueva serie live-action enfocada en King Kong. Esta apuesta es descrita como un drama serializado de aventura que buscará llevar al famoso personaje “a la era moderna, con un regreso a la Isla Calavera y el surgimiento de un nuevo Kong”.

Stephany Folsom, la responsable de la serie de Paper Girls, escribirá este nuevo programa que aparentemente también explorará la historia de origen de King Kong y la mitología en torno a él tomando como base los libros de Merian C. Cooper y Joe DeVito.

Esta nueva serie de King Kong aún no tiene un título oficial, pero será producida por Atomic Monster de James Wan (Aquaman) y no estaría vinculada a otros proyectos con el personaje como otros fallidos programas de televisión y lo que será Godzilla vs Kong 2 de Legendary.