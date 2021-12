Las distintas facetas de Wanda Maximoff y Stephen Strange marcan al primer póster de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Pese a que varias personas ya lo habían visto de la mano de Spider-Man: No Way Home, este miércoles Marvel Studios finalmente lanzó el primer teaser tráiler para lo que será Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

El nuevo adelanto es básicamente lo mismo que se presentó tras la cinta más reciente de Spidey, sin embargo, su lanzamiento no solo se dio de la mano de un logo actualizado para la película y un particular cambio de look a la cortina de Marvel, sino que desde Disney también aprovecharon de revelar el primer póster para esta apuesta dirigida por Sam Raimi (Spider-Man).

Como podrán ver a continuación, este póster es un poco diferente a los afiches tradicionales de las cintas del MCU y solo es protagonizado por Wanda Maximoff y Stephen Strange. Pero claramente eso no implica una apuesta más minimalista y sobre un fondo negro se pueden apreciar distintas expresiones de esos personajes.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness no solo continuará las aventuras de Stephen Strange tras sus apariciones en Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y, más recientemente, Spider-Man: No Way Home, sino que también seguirá la historia de Wanda Maximoff/ Scarlet Witch tras WandaVision y llevará al terreno del live-action a Strange Supreme, aquella variante del Hechicero Supremo que protagonizó un capítulo de la serie animada What If...? y que básicamente destruyó a su mundo para salvar a Christine Palmer.

En ese sentido, algunas de las imágenes que han comenzado a circular tras el tráiler muestran a ambas versiones de Strange, Wanda realizando magia e incluso ofrecen un vistazo más detallado al personaje de Benedict Cumberbatch junto a Christine Palmer y America Chavez, quien hará su debut en el MCU con esta producción.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo de 2022.