Aquí está el teaser tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Si fueron a ver Spider-Man: No Way Home al cine, ya vieron el teaser tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Y más allá de que Marvel Studios lo haya presentado como la escena post-crédito más desvergonzada en términos de marketing, de todas formas es el primer acercamiento a la producción que devolverá al director Sam Raimi al terreno de los superhéroes.

Según anticipa el tráiler, todos los problemas multiversales serán causadas por el hecho que realizó el Doctor Strange para ayudar a Peter Parker, lo que creará un conflicto que pondrá en juego a la Bruja Escarlata, nuevos personajes e inclusive una versión oscura del antiguo Hechicero Supremo.

Vean el tráiler a continuación.