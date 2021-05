Margot Robbie dice que Birds of Prey 2 todavía no está en desarrollo

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn está entre las últimas películas que se alcanzaron a estrenar antes de los cierres provocados por la pandemia, pero no esperen ver una secuela de esa apuesta en la pantalla grande en el corto plazo.

En el marco de una entrevista con el portal Den of Geek a propósito del próximo estreno de The Suicide Squad, Margot Robbie aseguró que aún no hay planes para una segunda película de Birds of Prey.

“No sé si eso está en el horizonte pronto”, dijo Robbie al ser consultada por una potencial secuela de la película en la que también es productora. “No creo que sea un no. Pero no, no hay una secuela en desarrollo que yo sepa en esta etapa”.

Es decir, aunque por ahora no hay nada avanzando, Robbie no descarta esa posibilidad por completo a futuro y quién sabe, si algún día esa película llega a suceder, esa también podría ser la instancia para que la actriz finalmente pueda cumplir su deseo de incluir a una nueva versión de Poison Ivy en las películas de DC.