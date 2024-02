Ya comenzó el trabajo de la tercera temporada de The Lord of the Rings: The Rings of Power

Aún no se estrena la segunda temporada de The Lord of the Rings: The Rings of Power pero ya han comenzado los trabajos para la tercera tanda de episodios de la serie.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, los showrunners Patrick McKay y JD Payne, ya comenzaron a trabajar en el esquema de la historia de la tercera temporada, esto cuando aún no es renovada oficialmente.

La información surge a raíz de un acuerdo exclusivo que habrían firmado los showrunners con Amazon Studios.

Junto con esto, es que se señala que la segunda temporada de la serie llegaría en algún punto de este 2024.

Cabe recordar que la primera entrega se estrenó en 2022 a través de Amazon Prime Video.