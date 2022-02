The Rings of Power, la serie de El Señor de los Anillos presenta nuevos pósters

Cada vez está más cerca el estreno de la serie de El Señor de los Anillos, y ahora desde la cuenta de Twitter de la producción han dado a conocer una serie de nuevos pósters los cuales muestran las manos y accesorios de diferentes personajes.

The Rings of Power, será el nombre de la serie que se ambientará en la Segunda Edad de la Tierra Media, cuando Sauron forja los Anillos de Poder.

La serie cuenta con .D. Payne y Patrick McKay como showrunners, mientras que J.A. Bayona, Charlotte Brändström y Wayne Che Yip han dirigido algunos de los episodios de la primera temporada.

The Lord of the Rings: The Rings of Power tiene programado su estreno para el próximo 2 de septiembre a través de Prime Video.