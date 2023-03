Tom King escribirá la nueva etapa del cómic de Wonder Woman

DC Comics continúa desplegando su plan para “Dawn of DC”, su nueva etapa posterior a Dark Crisis y, en paralelo al anuncio de novedades para el título de The Flash, la editorial también compartió sus proyectos para Wonder Woman.

Durante este viernes la compañía reveló que este mes de junio lanzará un cómic extra grande para celebrar los 800 números del cómic sobre Diana de Themyscira. Aquel título especial contemplará la conclusión del arco actual del título de Wonder Woman escrito por Becky Cloonan e ilustrado por Michael W. Conrad. Todo mientras Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), Joëlle Jones (Catwoman), Jen Bartel (Wonder Woman) y Daniel Sampere (Dark Crisis on Infinite Earths) también participarán de esa entrega.

Tras Wonder Woman #800, DC comenzará nuevamente la serie regular de la heroína con Wonder Woman #1, un título que será escrito por Tom King e ilustrado por Daniel Sampere. En esa historia Diana se convertirá en una fugitiva debido a una nueva ley de Estados Unidos.

“Después de que una misteriosa amazona sea acusada de asesinato en masa, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley de Seguridad de las Amazonas, que prohíbe a todas las amazonas entrar en suelo estadounidense. Para llevar a cabo su nueva ley, el gobierno establece el grupo de trabajo de la Entidad de Extradición de Amazonas para expulsar a quienes no cumplan por cualquier medio que sea necesario. En su búsqueda de la verdad detrás del asesinato, Wonder Woman ahora se encuentra fuera de la ley en el mundo que una vez juró proteger”, explica la sinopsis.

Mientras Wonder Woman #800 llegará en junio, Wonder Woman #1 será lanzado en septiembre como parte de “Dawn of DC”, la nueva era de DC Comics que también tendrá nuevos títulos de Hawkgirl y Steel en los próximos meses.

El cómic de Steel, titulado Steelworks, será escrito por Michael Dorn, el actor que interpretó a Steel en Superman: The Animated Series, y será ilustrado por Sami Basri (Harley Quinn). Y el título de Hawkgirl estará en manos de Jadzia Axelrod (Galaxy: The Prettiest Star) y Amancay Nahuelpan (Wonder Woman).

DC lleva trabajando en “Dawn of DC” desde fines del año pasado y se espera que sus proyectos a futuro en esa línea contemplen el regreso de la Liga de la Justicia.