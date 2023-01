DC Comics ya está preparando el regreso de La Liga de la Justicia

Parece que la era de los Titanes como el grupo de superhéroes principal del Universo DC no durará mucho y es que aunque recién durante esta semana se anunció que el equipo tendrá un nuevo cómic de la mano de Tom Taylor y Nicola Scott, DC Comics también tanteó el regreso de La Liga de la Justicia.

Con el anuncio de los nuevos cómics de los Titanes, Green Lantern y Cyborg la editorial lanzó una nueva imagen de “Dawn of DC” que como pueden ver muestra algunos títulos ocultos más adelante.

Así, mientras los logos de Wonder Woman y Hawkman son evidentes en la imagen original, solo al ajustar el brillo de esa pieza se puede leer que DC también planea lanzar algo llamado “The Return of the Justice League” (“El Retorno de la Liga de la Justicia”).

Por ahora no sabemos qué equipo creativo ni que historia incluirá ese cómic, pero cabe señalar que la Liga de la Justicia “terminó” antes de los eventos de Dark Crisis con la aparente muerte del equipo y tras el final de ese evento Superman, Batman y Wonder Woman motivaron a Nightwing a encabezar al nuevo grupo de superhéroes principal del Universo DC y Dick Grayson aceptó ese desafío estableciendo a los Titanes como esa agrupación en Nightwing #100.