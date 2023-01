Los Titanes tendrán un nuevo cómic a partir de mayo

Casi cuatro años después del final de su serie regular más reciente, los Titanes volverán a encabezar su propio título en la continuidad principal de DC Comics.

Esta semana DC anunció que en el contexto de su nueva etapa, “Dawn of DC”, lanzará un nuevo título enfocado en los Titanes que será escrito por Tom Taylor (Superman: Son of Kal-El, DCseased) y contará con dibujos de Nicola Scott (Wonder Woman: Historia, Earth 2).

Como pueden imaginar este título tomará como punto de partida a los eventos de Dark Crisis y Nightwing #100 que instalaron a los Titanes como el equipo central del Universo DC en reemplazo de la Liga de la Justicia y con una base de operaciones den Bludhaven.

“La Crisis Oscura ha terminado y la Liga de la Justicia ya no existe. Ahora, un nuevo equipo tiene que levantarse y proteger la tierra... ¡TITANES! Ha llegado el momento de que los Jóvenes Titanes crezcan. Cada miembro se unió como un héroe mucho más joven seguro de que algún día serían invitados a unirse a la Liga de la Justicia. Ahora no solo se están uniendo a la Liga... ¡la están reemplazando! ¿Están listos los héroes que ya no son adolescentes para las grandes ligas? El peligro acecha en cada esquina cuando los superhéroes y los supervillanos desafían al nuevo equipo incluso antes de que comiencen”, dice la descripción del cómic.

Como adelantan los primeros vistazos al título, esta formación de los titanes contará con Nightwing/Dick Grayson, Donna Troy, Flash/Wally West, Victor Stone/Cyborg, Rachel Roth/ Raven, Koriand’r/Starfire y Garfield Logan/ Beast Boy.

Y hablando de un clásico titán, Cyborg no solo tendrá nuevas aventuras en el título de los Titanes sino que también se anunció al equipo creativo de su nueva serie en solitario. De acuerdo a DC, Morgan Hampton escribirá el nuevo cómic de Cyborg que será dibujado por Tom Raney (Green Lantern, Uncanny X-Men).

“Cuando una emergencia familiar trae a Cyborg de regreso a su hogar en Detroit, Victor Stone sorprendentemente se encuentra disfrutando de regresar a una vida más simple, donde todos lo ven por lo que realmente es y siempre fue, en lugar de un superhéroe más grande que la vida. Ha pasado un tiempo desde que Vic pudo bajar la guardia y buscar un propósito fuera de ser Cyborg 24/7. Pero muchas cosas han cambiado en Detroit durante la ausencia de Victor. Una nueva empresa agresiva está convirtiendo Motor City en un motor overclockeado para una inteligencia artificial revolucionaria... y nadie sabe mejor que Cyborg que la transformación tecnológica siempre tiene un precio humano elevado”, indica la descripción de esa entrega.

Finalmente DC también informó que Jeremy Adams (The Flash) y Xermánico (Flashpoint Beyond) estarán a cargo del nuevo cómic de Green Lantern enfocado en Hal Jordan que mostrará al héroe intentando recuperarse tras Dark Crisis y “regresando a casa para redescubrir sus raíces”.

Titans #1, Cyborg #1 y Green Lantern #1 serán publicados en mayo.