DC celebrará los 800 números del cómic de The Flash con un especial sobre Wally West y el relanzamiento del título del velocista escarlata

DC anunció importantes novedades para los cómics de The Flash en el contexto de “Dawn of DC” su nueva etapa posterior a Dark Crisis. Esta semana la editorial reveló que en junio celebrará los 800 números del título principal del velocista escarlata de la mano de un especial enfocado en Wally West.

Ese especial en The Flash #800, llamado “A Celebration of Wally West”, será de un tamaño más grande que lo regular e incluirá historias sobre el pasado, presente y futuro del tercer héroe en portar el manto de Flash.

Dichas historias estarán a cargo de distintos equipos creativos incluyendo a Mark Waid, uno de los escritores más célebres de The Flash; Jeremy Adams, el actual guionista de la serie regular del héroe; Geoff Johns y Joshua Williamson. Todo mientras que por el lado de los artistas Fernando Pasarin, Oclair Albert, Scott Kolins, Todd Nauck, Carmine Di Giandomenico, Matt Herms, Luis Guerrero y Trish Mulvihill realizarán los dibujos para esas historias.

Pero eso no es todo, porque tras ese especial el cómic de The Flash no presentará a su número #801 sino que experimentará un relanzamiento con un nuevo número uno y un renovado equipo creativo. Así, mientras Adams dejará el título, en septiembre se lanzará The Flash #1 con Si Spurrier como guionista y Mike Deodato Jr como ilustrador.

De acuerdo a DC, “A Celebration of Wally West” dará pie a este título que es descrito así:

“Wally West nunca ha sido más rápido, más realizado, más heroico. Su amada familia está a su alrededor. Y, sin embargo, algo está mal. Muy apagado. Su comprensión evolutiva de sus poderes ha abierto a Wally a nuevos caminos de aventuras de ciencia ficción y ha sintonizado sus sentidos con ideas nuevas y extrañas. Algo susurra desde las vibraciones oscuras más allá de Speed Force, y mientras Wally experimenta con nuevos enfoques creativos para sus poderes, se encuentra con nuevos reinos, aliados misteriosos y terrores alucinantes”.

The Flash #1 contará con una portada de Taurin Clarke que pueden revisar a continuación.

The Flash #1 será publicado en septiembre y The Flash #800 debutará en junio.