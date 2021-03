Zack Snyder siente que Warner Bros odiaba a Batman v Superman

Batman v Superman es una película que sigue dando que hablar varios años después de su estreno y es que mientras algunos defienden y ensalzan a la producción dirigida por Zack Snyder, hay otros que simplemente la detestan.

No obstante, mientras es natural que los fanáticos tengan distintas impresiones sobre una película centrada en superhéroes tan famosos, no deja de ser llamativo que el director de la cinta sintiera que esa apuesta era odiada por nada más ni nada menos que el estudio que la respaldó.

En el marco de una reciente entrevista a propósito del estreno de su versión de Justice League, Zack Snyder le contó a SFX Magazine que sentía que Warner Bros odiaba a Batman v Superman y por ende la compañía quería que alejara a su próxima película de aquella propuesta.

“Siento que el estudio tenía este odio por Batman v Superman”, señaló Snyder (vía Games Radar). “Me presionaron para divorciarme de la película de Batman v Superman, lo cual no quería hacer, y lo que no hice”.

“Francamente, es una trilogía de películas, así que continúa la historia”, agregó el director. “La narrativa se ve afectada por las cosas que han sucedido antes y de esa manera es capaz de dar cuenta de este mundo que configura la invasión de Darkseid para lo que estaba planeado como un arco de cinco películas. Definitivamente termina con esta versión de la película, con nuestros héroes que han reparado sus heridas personales y se han unido como una familia“.

Por supuesto, esta no es la primera vez que Snyder habla sobre las diputas que vivió con Warner Bros durante el desarrollo de Justice League y en el pasado el director también detalló el control creativo que la compañía trató de tomar sobre la cinta e incluso recientemente comentó que no lo dejaron calificar como un Corte del director a la edición Ultimate de Batman v Superman. Todo en un contexto donde Warner Bros no había quedado conforme ni con la recaudación ni con la recepción de la cinta que continuó la propuesta de Man of Steel.