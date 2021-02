Un ejecutivo de Warner Bros criticó a la versión de Justice League de Joss Whedon: “Nadie quería admitir la mierda que era”

Desde su estreno en 2017 la versión cinematográfica de Justice League ha sido objeto de críticas y comentarios negativos. Después de todo, pese a que durante los últimos años se ha hablado mucho sobre el denominado “Snyder Cut”, con el correr del tiempo ha quedado en claro que la mayoría de los reparos respecto a la edición cinematográfica se deben al trabajo que se realizó en las extensas refilmaciones que cambiaron varios aspectos de la cinta.

En ese escenario y con miras al próximo estreno de la versión de Justice League de Zack Snyder, desde Vanity Fair conversaron con un ejecutivo de Warner Bros que reveló que el estudio estaba al tanto de la mala propuesta del corte cinematográfico de la película mucho antes de su estreno.

El ejecutivo que pidió no ser identificado planteó que después de una exhibición de Justice League posterior a las refilmaciones conducidas por Joss Whedon, el estudio tenía claro que la cinta no era buena pero no hizo nada al respecto.

“Cuando pudimos ver lo que Joss hizo realmente, fue desconcertante”, señaló el ejecutivo. “El ladrón en la azotea, era muy tonto y horrible. La familia rusa, era muy inútil y sin sentido. Todos lo sabían. Era muy incómodo porque nadie quería admitir la mierda que era“.

Joss Whedon tomó las riendas de las refilmaciones de Justice League después de que Zack Snyder dio un paso al costado de la película para cuidar de él y su familia después de la muerte de su hija, Autumn. Pero pese a que inicialmente se reportó que el director de Man of Steel había elegido personalmente al responsable de The Avengers como su remplazo, el nuevo artículo de Vanity Fair reafirma que eso no fue así y sostiene que Whedon llegó a la película por una conexión previa que había establecido con Geoff Johns en el desarrollo de una potencial cinta de Batgirl.

Johns en ese entonces era el Jefe creativo de DC Entertainment y junto al Jefe de coproducción de Warner Bros, Jon Berg, se había involucrado en el desarrollo de Justice League por orden de Warner Bros. Johns y Berg habían comenzado a asistir a las filmaciones de Justice League antes de que Snyder dejara la película y su trabajo era conciliar lo que quería el estudio con lo que pretendía realizar el director de 300.

En ese sentido, Snyder comentó que se podría decir que el trabajo de ellos era de “niñeras” respecto a la cinta. No obstante, eso no era algo que le molestaba particularmente al director.

“No me molestó demasiado porque no eran muy amenazantes. Simplemente sentí las ideas que tenían, donde estaban tratando de inyectar humor y cosas así, no era nada demasiado indignante”, dijo Snyder.

Pero Johns y Berg se involucraron en el desarrollo de Justice League como una de las últimas consecuencias de una larga disputa entre Snyder y Warner Bros sobre la dirección de la película.

Después de todo, Snyder no solo detalló que sus diferencias de opinión con estudio llevaron a que descartara a elementos como un romance entre Bruce Wayne y Lois Lane, sino que también explicó que después de una de las primeras presentaciones de su versión de la película la compañía le ordenó que la historia que reuniría a Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg y Aquaman tenía que durar dos horas. Algo que en última instancia perjudicaría a las escenas de humor que Warner Bros tanto anhelaba.

“¿Cómo se supone que voy a presentar seis personajes y un extraterrestre con potencial para dominar el mundo en dos horas? Quiero decir, puedo hacerlo, se puede hacer. Claramente se hizo“, dijo Snyder en referencia a la versión cinematográfica. “Pero yo no lo veía”.

Snyder ha hablado de su versión de Justice League durante años y la promesa es que el corte que llegará en marzo estará compuesto principalmente por material que no figuró en la versión cinematográfica. Pero mientras los fanáticos rápidamente podrán hacer esas comparaciones, el director de Man of Steel no tendrá una referencia.

Siguiendo declaraciones anteriores, Snyder reafirmó que no ha visto a la versión de Justice League que en última instancia fue realizada por Joss Whedon. De acuerdo al director, todo fue debido a una recomendación de su esposa, Deborah Snyder, y Christopher Nolan, el director de The Dark Knight que también fue productor de esta película. “Vinieron y dijeron: “Nunca puedes ver esa película’”, recordó Snyder.

“Sabía que le rompería el corazón”, explicó Deborah Snyder al ser consultada sobre esa decisión.

“Fue simplemente... es una experiencia extraña”, agregó la productora sobre el corte cinematográfico de Justice League que vio en una exhibición especial donde también estaba Nolan. “No sé cuántas personas tienen esa experiencia. Has trabajado en algo durante mucho tiempo, te vas, y luego ves qué pasó con eso“.

Pese a todo lo que sucedió en las refilmaciones y las acusaciones que Ray Fisher aún sostiene contra Whedon, Berg y Johns, Snyder finalmente podrá presentar su versión de Justice League a partir de este 18 de marzo.