Ferrari le cierra las puertas a la conducción autónoma

Los objetivos de la marca están claros, la conducción autónoma no está en sus planes pero si la neutralidad en carbono para el 2030, así al menos lo señaló el director ejecutivo (CEO) Benedetto Vigna de la marca, en la conferencia “Future of the Car” del Financial Times.

El CEO fue enfático al referirse de la opción de vehículos autónomos y en la conferencia afirmó que “Hay cuatro tipos de software. Hay software para las prestaciones, software para el confort, software para el infoentretenimiento y software para el coche autónomo. El último, nos da igual”.

Sin dudas, no es primera vez que la marca señala que no es opción los autos autónomos, diferentes ejecutivos lo han declarado hace un tiempo a diferentes medios de comunicación.

Según el propio Vigna, ningún cliente pagará para que un sistema sustituya al conductor en este tipo de vehículos, “Nos ceñiremos al nivel 2 o al nivel 2+, no iremos al nivel 4 o 5 de conducción autónoma. Simplemente porque queremos que el ser humano, al que siempre ponemos en el centro, disfrute de la experiencia de conducción”, lo explicó en una entrevista realizada a Bloomberg.

Estas declaraciones hacen sentido, comprarse un Ferrari es toda una aventura, es un vehículo que entrega una sensación única, gracias a su largo historial en competiciones y nivel de prestaciones. En ese ámbito el CEO de la marca lo tiene claro y tener un auto de estas características sin conductor no tiene sentido.

Los objetivos de Ferrari ahora están puestos en convertirse en carbono neutral para 2035, aunque mantiene la leve esperanza de mantener vivo el motor a combustión, el cual le ha traído grandes resultados debido a sus configuraciones del más alto nivel.