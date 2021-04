Los 10 actores que han destruido más autos en el cine

Los fanáticos de la saga Rápido y Furioso por fin ya tienen fecha de estreno para la novena entrega. Según dio a conocer Universal Pictures en el tráiler oficial, el 25 de junio será el día en que por fin se verán las peripecias de Dominique Toretto y sus amigos.

El estreno de la novena entrega también será una buena ocasión para que Vin Diesel, el actor que encarna al protagonista de la exitosa película, incremente un récord bastante particular, puesto que según el sitio Scrap Car Comparison, un sitio especialista en chatarrización, pero que se dio el tiempo de comparar la filmografía de 25 estrellas de Hollywood, es el actor que más autos ha destrozado en el cine tras comparar la filmografía de 25 estrellas de Hollywood.

Fuera del listado, pero con menciones honrosas de este ránking se encuentran Angelina Jolie, quien ha destrozado diez autos, mientras Charlize Theron también se dio el lujo de pasar a mejor vida a un par de vehículos.

El top ten de los menos amigos de las aseguradoras según Scrap Car Comparison es el siguiente:

10. Dwayne Johnson / Jason Statham - 18 autos

Empate en el décimo puesto entre dos rudos de la pantalla grande, aunque La Roca logró este número en ocho filmes, mientras Statham lo hizo en nueve largometrajes.

Para Dwayne Johnson la historia de destrozos comenzó con un Jeep descapotable en The Rundown, , lo que continúo luego en The Other Guys, Central Intelligence y obviamente en Rápido y Furioso.

Jason Statham, por su parte, también suma gracias al mismo filme que estrenará el 25 de junio su novena entrega, aunque no se puede dejar de lado su personaje Lee Christmas en la trilogía Los Indestructibles y en El Transportador, donde demuestra sus dotes al volante, capacidad que evito que sumará más autos destruidos en su cuenta personal.

9. Tom Cruise - 19 autos

El reconocido actor es responsable de 19 accidentes automovilísticos en siete películas. Aunque sumó unidades a esa cifra en Knight and Day y Jack Reacher, el responsable mayor en los destrozos de autos de los acumuló en su papel de Ethan Hunt de la saga Misión Imposible.

8. Nicolas Cage - 22 autos

El norteamericano sumó 22 destrozos en diez películas analizadas, entre las que destacan Con Air, 60 Segundos y Ghost Rider. Eso sí, su debut como un destrozador de autos lo tiene en La Roca, donde tras una intensa persecución por las calles de San Francisco le explotan los airbags de su Ferrari F355 amarillo y uno de los clásicos tranvías de la ciudad termina impactando al deportivo.

7. Daniel Craig - 24 autos

En su papel de James Bond, el actor británico destruyendo 24 autos en cuatro películas (Casino Royale , Quantum of Solace, Skyfall y Spectre). Según reporta el sitio, una de sus escena de accidentes automovilísticos más notable se ve en Casino Royale, donde por evitar el atropello a Vesper Lynd (Eva Green) lo lleva a perder el control de su imponente Aston Martin DBS, volcándose un par de metros más adelante. Cabe decir que según esta escena el DSB no pasa la denominada “prueba del alce”.

6. Tom Hardy - 29 autos

El actor inglés se hizo parte del top ten por apenas cinco películas. Su “logro” se basa fundamentalmente por su participación en el thriller RocknRolla y en Venom. En esta última película, Hardy destruye al menos 13 autos, más del doble del número que hace pedazos en Mad Max Fury Road.

5. Keanu Reeves - 30 autos

El actor canadiense también cuenta con un listado generoso de autos destrozados sobre su espalda, ubicación que se llevó principalmente gracias a su papel en la saga John Wick, donde en e papel del vengador destroza 17 vehículos, incluyendo cinco motos. Eso sí, esa franquicia no es la única donde destacan sus dotes de rompedor de autos, puesto que en The Watcher (2000) hay una escena en la que explota una estación de servicio, destruyendo los vehículos de la policía que lo persiguen a su personaje. Y para el recuerdo, la explosión del autobús en Máxima Velocidad, donde Jack (Keanu Reeves) baja a todos los pasajeros del bus que iba con una bomba.

4. Matt Damon - 35 autos

El cuarto lugar puede parecer sorpresivo, sin embargo, basta darle una vuelta a la saga de Jason Bourne para darse cuenta que el actor estadounidense se ganó con creces su espacio en este listado. En esta saga donde interpreta a un ex agente de la CIA que pierde la memoria de sus actos, aunque mantiene todas sus aptitudes para luchar y escapar. De esta manera, mientras su mismo Gobierno intenta eliminarlo, destroza más de 30 autos y quedó a un paso del podio.

3. Arnold Schwarzenegger - 52 vehículos

En tercer lugar aparece una de las grandes figuaras de los años 80 y 90. Arnold Schwarzenegger, el ex gobernador de California, fue uno de los emblemas del cine de acción y se quedó con el bronce de este especial ránking por su cometido en 14 películas, aunque el principal aporte lo hace Terminator 3 (2003), donde destroza nada menos que 13 autos. El resto de los filmes que le permitieron llegar al podio son El 6º Día, El Último Héroe de Acción, y por supuesto las otras dos Terminator.

2. Bruce Willis - 60 autos

Aunque podría pensarse que con todas las escenas de acción Vin Diesel estaría lejos en el primer lugar, lo cierto es que según el análisis del sitio norteamericano a solo un vehículo destrozado se unicó Bruce Willis, quien sumó 60 autos, de los cuales manejaba 35. El actor incrementó su listado en los años 80 y 90, desde Hudson Hawk (1991) hasta RED (2013) aunque obviamente el filme que lo posiciona en el segundo lugar es Duro de Matar, quedando para el recuerdo una escena de persecución en Moscú, una de las más caras del cine, donde Bruce Willis daña a 18 autos, incluyendo un Lamborghini.

1. Vin Diesel - 61 autos

Diesel se queda con el primer lugar entre quieres han destrozado más vehículos en pantalla, gracias a los 61 autos que han pasado a mejor vida (destruyó 30 solo en la quinta entrega). Y de ese total, estaba al mando en 57. De esta manera, pasa a ser el actor que menos les gustaría ver a las aseguradoras.