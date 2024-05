“Not so despacito”: el día en que Luis Fonsi compitió contra Leclerc, Norris y Rusell en Mónaco

El próximo 26 de mayo se vivirá una nueva edición del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Los ojos desde las 09.00 horas del domingo puestos sobre lo que pueda hacer Max Verstappen mientras muchos fanáticos se ilusionan con que Lando Norris, Carlos Sainz o Charles Leclerc puedan contrarrestar el poderío de Red Bull.

Pero Mónaco es más que una estación en el calendario de la F1. Es un circuito cargado de historia y el más glamoroso de la temporada, sin ir más lejos, Mercedes aprovechó estos días para presentar con Lewis Hamilton uno de los modelos de la serie MYTHOS con los que irá a competir en el segmento de súper lujo.

Siempre hay algo que rodea a la carrera en el Principado. Y hace unos días se hizo conocida la historia que tuvo Luis Fonsi con la F1. ¿Qué tiene que ver el cantante con el GP de Mónaco?

Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, mejor conocido como Luis Fonsi, es un declarado fanático de los autos y en su cuenta de instagram se pueden ver distintas imágenes con autos clásicos. Incluso tiene una historia de cuando llevaron a tamaño real un Ford Bronco de HotWheel.

Pero lo de la F1 fue por otra razón. Hace unas semanas fue invitado al podcats Desencriptados del argentino Darian Rulo Schijman. En la entrevista de quien hace un par de años fue jurado en la versión chilena de The Voice, se habló de distintos temas, de su nuevo disco, de la gira que realizará... y de su anécdota con la Fórmula 1.

El recuerdo comenzó cuando hablaba de la manera en que se relacionaba con el dinero, de sus gastos, de lo austero que es muchas veces. El artista indicó que “yo soy muy cuidadoso con el dinero. Soy muy prudente y no gasto en demasiadas locuras. Pero en la pandemia sí me compré cosas que no necesitaba. Ahí me compré un simulador de Fórmula 1, nivel profesional. No lo necesitaba, pero todavía lo tengo. No lo uso mucho. En la pandemia lo usaba todos los días”.

Al ser consultado sobre la dificultad que tenía ese simulador, si lo aprendió a manejar, Fonsi recordó que “es muy difícil porque es muy real y yo pensaba que sabía manejar. En la pandemia me cancelaron la gira y tenía tiempo libre. Digo ¿qué voy a hacer ahora? y me compro el simulador, van, lo instalan en mi casa y empiezo a usarlo”.

En ese momento vino el momento que parece sacado de una película, donde lo contactaron desde la organización de la F1. El mensaje que había colgado en su cuenta de instagram era divertido y decía “Aqui en terapia. Es como salir sin tener que salir. 🚗💨 Me voy a cambiar el nombre a Fernando Alfonsi o Juan Pablo Fonsoya o Fonsi Andretti 🏁😂 Que piensan?”.

“Pongo una foto en Instagram (con el simulador) y me llaman de la Fórmula 1. Me dicen: ‘¿Quieres participar en la próxima carrera?’Yo soy fanático, y cómo me habían cancelado la temporada y por entonces todas las carreras eran virtuales. Eran simracing. Por supuesto que sí, claro que sí”, dijo.

Tras esa invitación, Fonsi reconoció que se preparó para no hacer el ridículo en la pista. “Empiezas dos semanas de entrenamiento el próximo lunes, son dos semanas y vas a correr en Mónaco me dijeron. Para la gente que no sabe, es el circuito más difícil. Yo pensaba que estaban invitado celebridades, huevones como yo, que estaban invitando a jugar a manejar carros, pero no. Eran solo dos personas del tipo celebridades: uno era un futbolística que no recuerdo bien el nombre (el arquero Thibaut Courtois) y el otro era yo. El resto eran corredores profesionales, George Russell, Verstappen...estaban todos ahí”.

“¿Y qué hiciste en la carrera?” le preguntó el entrevistador.

“El ridículo es lo que hice. Estuve dos semanas entrenando de 4 a 6 horas diarias. Arranqué último, en la calificación estaba lloviendo, esto es de mentira, es un juego, ¿Por qué te ponen lluvia? Para fastidiar. Choqué 80 veces, quedé último. Cuando arranqué, arranqué bien, llegué a posición 16 durante tres laps, que fue un montón. Los pasé a corredores profesionales que dedican su vida entera a eso, yo pasé sólo dos semanas. Eventualmente, los buenos son los buenos y me terminaron pasando dos o tres veces. Y como todos teníamos comunicación, cuando me pasaban me decían: 1Not so despacito señor Fonsi’. Al final quedé en la posición número 19 así que es un gran logro, porque yo creo que al número 20 se les desconectó Internet. No quedé último”.

VER VIDEO DEL VIRTUAL GP DE MONACO 2020